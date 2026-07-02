Como lo había anticipado, Abelardo de la Espriella, presidente electo, inició el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel.

Sigue a PULZO en Discover

En un comunicado dio a conocer que ya sostuvo una primera llamada teléfonica con Isaac Herzog, presidente de Israel, con quien abordó la importancia del restablecimiento del vínculo entre los dos países.

Así mismo, aseguró que este movimiento hace parte del restablecimiento de relaciones con “aliados estratégicos sobre la base de la confianza, el respeto, la seguridad, la cooperación, defensa y libertad”.

Lee También

#POLITICA | El presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo una llamada telefónica con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog. Ambos hablaron sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel. Vía @laurad_duarte… pic.twitter.com/H7K2nHsz1L — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 2, 2026

Cabe mencionar que tan solo unos días posteriores a su elección, De la Espriella también dejó en claro que su vínculo con Israelserá “como nunca antes”, y aseguró que ese país podrá contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme.

“La nueva relación con Israel estará marcada por confianza política, cooperación estratégica, defensa de la democracia, seguridad, innovación y una posición clara frente a las amenazas que enfrentan las naciones libres”, ha dicho al respecto en otras ocasiones la Oficina de Prensa de De La Espriella.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.