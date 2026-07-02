Por: VALORA ANALITIK

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Si bien el nuevo gobierno De la Espriella no plantea retroceder algunos puntos que cambió la reforma laboral del gobierno Petro, hay una serie de modificaciones y flexibilizaciones que pretende implementar el nuevo Ejecutivo.

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En el marco de la campaña, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, señaló la necesidad de mejorar las opciones que tienen las empresas para sumar más fuerza laboral.

gobierno de la espriella

De acuerdo con el gobierno electo, implementar estos cambios generaría dos efectos positivos para la economía nacional: de un lado, reduciría la tasa de desempleo; de otro lado, aliviaría la presión fiscal sobre el sistema de seguridad social.

José Manuel Restrepo, vicepresidente entrante, explicó que se pueden revisar cambios como la posibilidad de tener contratos por horas: que las empresas paguen a los trabajadores, cuando así lo necesiten, lo que llevaría a otras lógicas contractuales.

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Pistas sobre cambios contractuales del gobierno De la Espriella

Si bien no se conocen mayores detalles de la iniciativa, en el marco del gobierno de Iván Duque se buscó implementar ese cambio, lo que suponía también que las empresas pudieran pagar su parte proporcionalmente a pensión, salud y ARL.

Justamente, la reforma al sistema de jubilaciones que sigue en estudio en la Corte pretende que se pueda cotizar a pensión incluso por días, lo que podría darle un marco normativo a lo que pretende el gobierno de De la Espriella.

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Ha mencionado el nuevo mandatario que, en todo caso, mejorar la tasa de desempleo no va a depender exclusivamente de que se modifique la manera como se vincule a más trabajadores.

Según el gobierno De la Espriella y Restrepo, la reducción de cargas impositivas ayudará a que las empresas cuenten con más capital de inversión, por lo que se podrá mejorar el nivel de nuevas contrataciones.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.