Por: VALORA ANALITIK

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En la jornada cambiaria de hoy, la última cotización del dólar estadounidense cedió $13,60, finalizando la sesión en $3.207,40, frente al valor registrado en la rueda del martes ($3.221). De esta forma, la divisa local ignora el ruido político doméstico de última hora y consolida la fortaleza impulsada por el diferencial de tasas de interés (carry trade) y el alza vertiginosa en los precios internacionales de la energía.

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En el transcurso de la negociación, la tasa de cambio inició operaciones en $3.226, que terminó siendo su precio máximo intradía, y mantuvo una marcada presión bajista a lo largo de la jornada. El flujo continuo de venta de divisas arrastró la cotización hasta un precio mínimo de $3.201,19, retando el piso de los $3.200.

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Dólar en Colombia, 22 de julio de 2027

Por su parte, el entorno internacional mostró cautela, con el Índice DXY cotizando con una leve variación de -0,05 %, ubicándose en 101,12 unidades. La ligera moderación en la fortaleza global del billete verde abrió espacio a las divisas latinoamericanas para operar con sesgo de apreciación, lideradas por el peso colombiano que aprovecha la inercia del mercado petrolero.

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De acuerdo con la mesa de estudios económicos de Acciones & Valores, el mercado cambiario ignoró la reciente radicación en el Congreso de la República de un proyecto de reforma tributaria por $21 billones presentada por el Gobierno saliente. Los agentes y mesas de dinero le asignan nula viabilidad política a la iniciativa en la nueva legislatura, concentrando su apetito en los flujos financieros offshore.

Los comités de análisis enfatizaron que el retorno generado por las altas tasas de interés locales continuó canalizando la oferta de dólares en el mercado transaccional, llevando la cotización a poner a prueba soportes clave sin lograr romper de manera definitiva el nivel de los $3.200 en el precio promedio.

Brent supera los US$94 tras escalada militar y ataques en el Mar Negro

Las cotizaciones de las materias primas energéticas registraron un incremento en la sesión de hoy, actuando como el principal motor de oferta de divisas.

El barril de crudo Brent subió un 3,31 %, ubicándose en US$94,02, mientras que la referencia WTI de EE. UU. avanzó un 2,83 % hasta los US$86,73, acumulando alzas superiores al 4 % y alcanzando máximos de varias semanas.

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Los precios se dispararon tras confirmarse una undécima noche consecutiva de ataques aéreos de EE. UU. sobre objetivos en Irán, sumado a las persistentes amenazas de los rebeldes hutíes sobre el tráfico marítimo en el Mar Rojo y reportes de incursiones militares contra el Oleoducto del Caspio en el Mar Negro.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,29 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Dólar en Colombia y ETF de TES, 22 de julio de 2027

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,650 % desde los 12,550 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,150 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,052 %.

Los TES de 2036 registraron una tasa final de 12,095 %, frente al 11,950 % registrado anteriormente.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,061 %; la jornada anterior en 11,980 %.

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