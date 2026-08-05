Ya se conocieron los nombres de las personas que estarán al frente de la transmisión oficial de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para este viernes 7 de agosto. Según confirmó Julio Sánchez Cristo, director de 6AM de W Radio, los encargados de conducir la ceremonia serán Carolina Gómez y Miller Soto, dos de los voceros más cercanos del presidente electo.

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La noticia pone fin a las especulaciones sobre quiénes asumirían uno de los papeles más visibles del acto de investidura, que marcará el inicio del nuevo gobierno y que, además, tendrá un formato diferente al de años anteriores.

Sánchez Cristo explicó que la campaña de De la Espriella decidió que la producción televisiva y la distribución oficial de la señal de la posesión estarán a cargo de RCN Televisión. En ese contexto, Gómez y Soto serán los encargados de presentar la transmisión para el país y las delegaciones internacionales.

Carolina Gómez es una reconocida periodista nacida en Arauca. Durante los últimos seis años ha sido una de las principales presentadoras de Red+ Noticias, el canal informativo de Claro, y se convirtió en una de las voceras de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Por su parte, Miller Soto es abogado, doctor en Derecho y Economía de la Empresa, máster en Administración Pública, escritor y asesor. Durante la campaña fue uno de los portavoces del hoy presidente electo y será una de las caras visibles del nuevo Gobierno ante los medios de comunicación.

La posesión presidencial de este 7 de agosto también será histórica por otras razones. Por primera vez, la ceremonia no se realizará en Bogotá, sino en Cali, luego de que el Congreso aprobara el traslado excepcional de la sesión en la que De la Espriella prestará juramento como presidente de la República. El evento se llevará a cabo en la Arena USC, un escenario con capacidad para miles de asistentes.

Además de congresistas y autoridades nacionales, se espera la presencia de decenas de delegaciones internacionales, incluidos varios jefes de Estado y representantes de organismos multilaterales. Para garantizar la seguridad, las autoridades desplegarán un amplio operativo con miles de uniformados y medidas especiales en la capital del Valle del Cauca.

Con la confirmación de Carolina Gómez y Miller Soto como presentadores oficiales, queda prácticamente listo el componente televisivo de una ceremonia que promete ser una de las más comentadas de los últimos años, tanto por el cambio de sede como por el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella.

Qué se sabe de la sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

El despacho de Abelardo de la Espriella en Barranquilla se ha convertido en motivo de discusión luego de que aparecieran imágenes de cómo será. Pero lo que más ha llamado la atención es el costo y financiamiento de esta sede. El presidente electo respondió a las dudas y aseguró que parte de la financiación saldrá de su propio bolsillo y que otros rubros son donados por empresas privadas.