Las esperanzas del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, de asegurarse su reelección como máximo responsable del fútbol mundial recibieron un fuerte impulso este jueves, tras las promesas de apoyo de las confederaciones de África y Asia.

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La Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) declararon que respaldarán a Infantino si, como se espera, se presenta a un cuarto mandato como máximo dirigente del órgano que rige al balompié en 2027.

En un breve comunicado tras una reunión previa al Congreso de la Fifa en Vancouver este jueves, la CAF señaló que había “acordado por unanimidad” apoyar al dirigente cuando el presidente de la Fifa se presente a la reelección.

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La Confederación Asiática de Fútbol también prometió apoyar al mandatario italo-suizo de 56 años.

“La Fifa se encuentra en su mejor situación de la historia y ofrecemos nuestro continuo y total apoyo a (Infantino) como candidato a presidente de la Fifa para el periodo 2027-2031, tal como la AFC y el fútbol asiático lo han respaldado siempre desde su elección en 2016”, dijo el presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ebrahim Al Khalifa, en un comunicado.

Las confederaciones africana y asiática suman 101 votos en la elección presidencial de la Fifa, de un total de 211.

Infantino ya ha asegurado el apoyo para su reelección del organismo rector del fútbol sudamericano, la Conmebol, que aporta otros 10 votos.

El patrón del fútbol asumió la presidencia de la Fifa en 2016, a raíz del escándalo de corrupción que provocó la caída de su predecesor, Joseph “Sepp” Blatter. Posteriormente fue reelegido para el cargo en 2019 y 2023.

Aunque los estatutos de la Fifa limitan a sus presidentes a tres mandatos en el cargo, Infantino puede presentarse a la reelección el próximo año después de que el organismo dictaminara que su primer mandato parcial, de 2016 a 2019, tras la destitución de Blatter, no contaba para el total.

El dirigente se ha visto envuelto en polémicas durante sus administraciones por sus estrechos vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recibió el primer Premio de la Paz de la Fifa durante el sorteo del Mundial 2026 en diciembre.

Eso llevó a que el año pasado el grupo de defensa de los derechos humanos FairSquare presentara una queja formal ante la comisión de ética de la Fifa por considerar que el galardón vulnera las normas del organismo futbolístico sobre neutralidad política.

Infantino también ha sido criticado por iniciativas de su gestión que han incluido la ampliación del Mundial a 48 selecciones y el lanzamiento el año pasado del renovado Mundial de Clubes con 32 equipos.

El dirigente italo-suizo, sin embargo, ha registrado ingresos récord durante su mandato, y se espera que el Mundial de este año genere unos 13.000 millones de dólares.

Bajo su gestión, la Fifa ha incrementado de forma notable la financiación distribuida a las 211 asociaciones miembro a través de su Programa Forward, una iniciativa destinada al desarrollo del balompié.

(Ver también: Se acabaron los sorteos e hinchas tendrán nueva oportunidad de comprar boletas para el Mundial)

En el ciclo 2027-2030, el órgano se ha comprometido a distribuir unos 2.700 millones de dólares a sus miembros, un aumento de ocho veces en comparación con hace 10 años.

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