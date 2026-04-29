La Selección Colombia Sub-17, reciente campeona en Conmebol, recibió una información determinante de cara a su competencia en el campeonato de la categoría a final de año.

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Fifa confirmó que los sorteos oficiales de las próximas ediciones de la Copa Mundial Sub-17 de la Fifa y de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la Fifa tendrán lugar el próximo 21 de mayo en su sede de Zúrich.

El anuncio se produce tras el éxito de la edición anual inaugural de la Copa Mundial Sub-17 de la Fifa, que se disputó en Catar el año pasado. En la edición 20 de la competición, la primera con 48 selecciones, participaron las mayores promesas del fútbol mundial y Portugal se proclamó campeona luego un excepcional torneo.

La competición supuso además un importante avance hacia el incremento de las oportunidades de desarrollo del fútbol juvenil en todo el mundo. A finales de este año se disputará su segunda edición con este formato.

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La edición anual inaugural de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la Fifa, celebrada en Marruecos, también resultó un rotundo éxito. La RPD de Corea conquistó un torneo ampliado a 24 selecciones, que combinó un fútbol de alta calidad con una gran participación de la comunidad local. Asimismo, la cita representó otro importante hito en el crecimiento continuo del fútbol femenino. La siguiente edición se disputará a finales de este año.

Los sorteos tendrán lugar en la sede de la Fifa en Zúrich y contarán con la asistencia de leyendas del fútbol e invitados de los países anfitriones. El acto se retransmitirá en directo a los aficionados de todo el planeta.

Fifa indicó que próximamente se proporcionará más información a través de los canales oficiales acerca del procedimiento de los sorteos, las selecciones participantes y aspectos relacionados con la retransmisión.

¿Cuándo es el Mundial Sub-17 de fútbol?

La Copa Mundial Sub-17 de la Fifa Catar 2026 se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre del presente año y contará con la participación de 48 selecciones.

La Selección Colombia Sub-17 se coronó campeona del Sudamericano de la categoría en este 2026, tras una campaña impecable que culminó con una emocionante victoria en la fase final.

Bajo la dirección técnica de un cuerpo técnico que priorizó el fútbol asociativo y la disciplina táctica, el equipo tricolor logró levantar su segundo trofeo en la historia de este certamen (el primero fue en 1993).

Con este campeonato, Colombia no solo asegura su medalla de oro continental, sino que lidera el grupo de cuatro selecciones sudamericanas clasificadas directamente a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Este triunfo ratifica el buen momento de las divisiones menores en el país y genera una enorme expectativa de cara a la cita mundialista, donde Colombia llegará como el rival a vencer por parte de la Conmebol.

La décima edición de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la Fifa se disputará en Marruecos del 17 de octubre al 7 de noviembre, también del presente año, con la participación de 24 selecciones.

Cabe recordar que la Selección Colombia Sub-17 femenina disputa en la actualidad el torneo suramericano de Conmebol, en el que busca uno de los cupos para este certamen.

En sus dos primeros partidos saldó empates contra Argentina (1-1) y ante Chile (0-0), a la espera de definir su situación frente a Bolivia y Paraguay en el remate de la zona en cuestión.

Para obtener el cupo en cuestión se necesita que quede en uno de los dos primeros puestos, que en la actualidad ocupan precisamente los dos seleccionados que ya enfrentó.

El jueves 30 de abril, ante Bolivia, y el domingo 3 de mayo, contra Paraguay, se conocerá en qué puesto queda el seleccionado colombiana para saber si logra su anhelada clasificación.

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