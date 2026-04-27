El futuro del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, es una incógnita, puesto que tiene contrato hasta finales de julio, justo después del Mundial, y dependiendo de su rendimiento se analizará si se le renueva para el próximo proceso o no.

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Además, en Argentina dicen que es el elegido para llegar al banquillo de Boca Juniors, un equipo que hace rato no consigue resultados importantes y por eso le apostaría a esta clase de entrenadores para retomar la grandeza.

Teniendo en cuenta este contexto, desde la Selección Colombia ya están trabajando pensando en un reemplazo que lidere el proyecto de cara al Mundial de 2030, pero la primera opción sorprendió a todos.

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Según informó el periodista Felipe Sierra en As Colombia, el entrenador que está en carpeta es el extécnico de Independiente Medellín, Alejandro Restrepo.

“La respuesta que nos dan es: nosotros entendemos que Alejandro Restrepo es una de las opciones de la Federación Colombiana de Fútbol si Lorenzo se va después del Mundial. Ese es un nombre, no sé si todavía piensan lo mismo”, dijo Sierra.

“El rumor va cogiendo fuerza, pero por supuesto la confianza está en Néstor Lorenzo porque así ha sido Ramón Jesurún en su proceso”, concluyó.

Cabe recordar que Alejandro Restrepo salió hace pocos días del Independiente Medellín por los malos resultados que tuvo el equipo a lo largo del semestre, por lo que actualmente se encuentra libre.

Sin embargo, todo dependerá del nivel que muestre el combinado nacional en el Mundial, puesto que si se tiene un buen resultado, que supere lo hecho en 2014, por ejemplo, seguramente desde la Federación se le planteará una renovación de contrato al técnico argentino.

(Ver también: “Falcao sí o sí va a ir al Mundial”: destapan jugada con la que el ‘Tigre’ iría a Norteamérica)

Cuándo juega Colombia en el Mundial

Cabe recordar que los partidos de Colombia en Estados Unidos, México y Canadá 2026 serán:

Colombia vs. Uzbekistán: 17 de junio a las 9:00 de la noche.

Colombia vs. Congo: 23 de junio a las 9:00 de la noche.

Colombia vs. Portugal: 27 de junio a las 6:30 de la tarde.

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