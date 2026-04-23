Este semestre para James Rodríguez ha estado alejado de lo que muchos esperaban, pues al aterrizar en la MLS se creía que el mediocampista iba a contar con muchos minutos para llegar en un buen nivel al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Sin embargo, la realidad ha sido otra, puesto que desde que aterrizó ha sufrido lesiones, una hospitalización y la falta de confianza de su técnico, por lo que suma apenas unos pocos minutos dentro del terreno de juego.

Es más, en los últimos dos encuentros apenas ha sumado un minuto en cancha, lo cual no deja de ser llamativo y preocupante de cara a los retos tan importantes que se vienen.

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Qué va a hacer Néstor Lorenzo con James Rodríguez

Teniendo en cuenta este contexto y el panorama complicado, Néstor Lorenzo ya tendría las maletas listas para viajar a Estados Unidos y reunirse con el capitán de la Selección Colombia para evaluar qué está pasando y cómo puede mejorar la situación para la Copa del Mundo.

Dicha información la dio a conocer Caracol Radio, asegurando que este no será el único destino del técnico argentino, sino que luego de Estados Unidos irá a Europa para reunirse con otros jugadores del combinado nacional, de los cuales la mayoría ya tendrían lista su convocatoria para el torneo más importante de todos.

Por su parte, El Tiempo explicó que la idea del técnico es un ‘que pase lo que tenga que pasar’ luego de evaluar la situación del futbolista con el Minnesota United.

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Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez

Lo cierto es que James espera seguir trabajando para por fin ganarse la confianza del entrenador Cameron Knowles y estar en la titular del equipo, recordando que aún quedan siete compromisos antes del parón por el Mundial.

El próximo encuentro será el sábado, 25 de abril, frente a LAFC a partir de las 3:45 de la tarde, un compromiso en el que se espera que el colombiano cuente con más minutos.

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