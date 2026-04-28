Faltan pocos días para el inicio del Mundial 2026 y los medios de comunicación siguen moviendo sus fichas para atraer usuarios y así mismo que lleguen los clientes.

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De hecho, en Colombia ya varios canales habían confirmado su presencia en la Copa del Mundo para llevar todas las emociones del torneo, pero ahora apareció un nuevo rival, de mucho peso, que es ESPN, que anunció que también transmitirá algunos juegos.

De hecho, según explicó esta compañía, tendrá un total de 30 partidos, que estarán repartidos de la siguiente manera:

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22 partidos de la fase de grupos.

Dos partidos de los dieciseisavos de final.

Dos de octavos de final.

Un partido de cuartos de final.

Semifinales.

Final.

Quién será el narrador de ESPN para los partidos de la Selección Colombia

Ahora, mucho se ha hablado acerca de quién será la dupla que comentará los partidos de la Selección Colombia, por lo que la compañía lo informó y sorprendió a más de uno.

El narrador será Fernando Palomo, quien muchos recuerdan porque es el que aparece en los juegos de Fifa, así que aplican la emocionalidad para atraer a más usuarios. Como compañero tendrá al exfutbolista Carlos Valdés, quien ya lleva varios años en el canal destacando en los programas de opinión, por lo que está listo para comentar en el torneo más importante de todos.

Además, las otras parejas que conformarán el equipo de ESPN para el resto de partidos serán: Mariano Closs – Diego Latorre, Sebastián Vignolo – Gustavo López y Miguel Simón – Marcelo Espina.

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Cuándo son los partidos de la Selección Colombia en el Mundial

Vale la pena recordar que el Mundial será del 11 de junio al 19 de julio, pero los partidos de la primera fecha serán:

Uzbekistán vs. Colombia: 17 de junio a las 9:00 de la noche.

Colombia vs. Congo: 23 de junio a las 9:00 de la noche.

Colombia vs. Portugal: 6:30 de la tarde.

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