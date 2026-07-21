Una dura situación están viviendo los jugadores de la Selección Argentina luego de la final del Mundial 2026, puesto que por más de que en su país los recibieron como héroes por lo que se consiguió, a los jugadores les duele haber perdido y de la forma en la que ocurrió.

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De hecho, muchos han expresado en sus redes sociales el dolor por esta situación, al tiempo de que se muestran orgullosos por lo que han conseguido, como el título Mundial de 2022 y el bicampeonato de Copa América.

Uno de los que más impactó fue el ‘Dibu’ Martínez, quien preocupó a los aficionados porque incluso dejó en el aire su futuro en el equipo ‘Albiceleste’, asegurando que podría dar un paso al costado.

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“Soñé que la ganábamos devuelta. Soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho realmente intente lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, escribió el arquero.

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Cabe recordar que el arquero fue uno de los jugadores más importantes en los cuatro títulos de Argentina bajo el mano de Lionel Scaloni, puesto que fue figura tanto en las dos Copa América como la Finalissima y sobre todo en el Mundial 2022.

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Lo cierto es que la derrota es muy complicada de asimilar, pues ha pasado muy poco tiempo y seguramente vendrá un recambio importante en este equipo, como Scaloni que dijo que estará hasta diciembre y el hecho de que varios futbolistas no seguirán, como Lionel Messi, Nicolás Otamendi y varios más.

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