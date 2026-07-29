La posibilidad de que los Mundiales de fútbol tengan participación de inversionistas privados ha encendido el debate en el fútbol internacional. Aunque en redes sociales y algunos titulares se ha interpretado como una “venta del Mundial”, lo cierto es que la propuesta del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, es más compleja y tiene importantes matices que vale la pena explicar.

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Según reveló el diario británico The Guardian, la Fifa estaría trabajando en la creación de una nueva empresa comercial en la que se agruparían los principales activos económicos del organismo. Entre estos estarían los derechos de televisión, los patrocinios, la venta de entradas y otros ingresos relacionados con torneos como la Copa del Mundo.

La idea central es permitir la entrada de inversionistas privados mediante la venta de una participación minoritaria en esa nueva compañía. Es decir, la Fifa no vendería el Mundial como torneo ni perdería el control deportivo del fútbol, sino que abriría una parte del negocio comercial para captar una inversión multimillonaria.

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De acuerdo con The Guardian, este plan podría estar valorado en cerca de 20.000 millones de dólares, una cifra que da cuenta del enorme potencial económico que tiene el fútbol a nivel global. Con ese dinero, la Fifa buscaría fortalecer sus finanzas y, en teoría, redistribuir recursos entre las federaciones miembro para impulsar el desarrollo del deporte.

Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por todos los actores del fútbol. La Uefa, organismo que rige el fútbol europeo, ha sido uno de los principales críticos y ha cuestionado el enfoque de la Fifa.

Entre sus preocupaciones está el hecho de que la entrada de capital privado pueda terminar influyendo en decisiones deportivas o comerciales, priorizando el negocio sobre la esencia del juego.

¡ÚLTIMA HORA! 🚨🚨 💥 La UEFA responde con dureza al plan de Gianni Infantino de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados. 🗣️ “Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían traspasar.” La UEFA advierte que el fútbol… pic.twitter.com/8cpMfjv0OJ — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 28, 2026

El debate también gira en torno a la transparencia del proceso. De acuerdo con el reporte de The Guardian, varias federaciones y dirigentes han manifestado inquietudes por la forma en la que se ha planteado la iniciativa, así como por el impacto que podría tener a largo plazo en la gobernanza del fútbol mundial.

Otro punto que abre discusión es el precedente que sentaría una decisión de este tipo. Aunque otras ligas y competiciones han recibido inversión privada en los últimos años, el Mundial es el evento más importante del fútbol y uno de los espectáculos deportivos más grandes del planeta. Por eso, cualquier cambio en su modelo de negocio despierta especial atención.

Desde la Fifa, la postura ha sido que el control del deporte no está en juego y que la medida busca generar mayores ingresos para beneficiar al fútbol en todas sus categorías. No obstante, el tema sigue abierto y promete ser uno de los grandes focos de discusión en los próximos meses.

No se trata de una venta directa del Mundial, pero sí de una posible apertura del negocio que lo rodea a inversionistas privados. Una idea que, aunque podría representar una inyección histórica de dinero, también plantea dudas sobre el futuro del fútbol y el equilibrio entre lo deportivo y lo comercial.

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