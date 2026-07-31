Por: France 24

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El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, anunció mediante un comunicado un giro inesperado en el rumbo de uno de los proyectos más ambiciosos de la organización. Infantino expresó que, tras escuchar todas las voces y opiniones al respecto, se evidenciaron divisiones insalvables en torno a la iniciativa, lo cual llevó a la conclusión de que continuar con ella dejaría de aportar beneficios al objetivo original. En palabras del dirigente: "Tras haber escuchado atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado en primer lugar". Por tanto, la decisión resulta categórica: la propuesta no continuará su curso.

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Este anuncio tiene como contexto el reciente movimiento informado por la FIFA el miércoles anterior, cuando la organización de fútbol más importante del mundo reveló su intención de vender el 20% de una nueva filial denominada FIFA Forward Enterprise (FFE). Esta filial fue proyectada para gestionar tanto las operaciones comerciales como los eventos clave de FIFA, especialmente el Mundial de fútbol, considerado el producto principal de la entidad.

El plan suponía una transformación en la estructura organizativa y comercial, buscando posiblemente recursos adicionales y estrategias innovadoras para la administración de los activos que rodean al fútbol mundial. Sin embargo, la propuesta rápidamente suscitó controversia y resistencias, reflejadas en reacciones de diferentes actores vinculados al mundo del fútbol. Las divisiones derivadas de estas posturas hicieron que el propósito de "unir y mejorar", como señaló Infantino, se viera comprometido, lo que determinó la decisión de no seguir adelante con la iniciativa.

Este episodio deja claro que, pese a la capacidad de maniobra de una organización como FIFA y las potenciales ventajas económicas o logísticas que podría traer una medida de tal calibre, el consenso y la cohesión entre sus actores siguen siendo pilares esenciales para cualquier transformación estructural. La noticia, recogida por agencias reconocidas como EFE, AP y Reuters, permanece aún en desarrollo, a la espera de más detalles sobre las implicaciones y futuras acciones del máximo órgano rector del fútbol internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la FIFA decidió cancelar el proyecto de venta del 20% de FIFA Forward Enterprise?

La cancelación del proyecto surgió tras escuchar atentamente todas las opiniones involucradas, lo que permitió identificar divisiones profundas que impedían alcanzar el objetivo inicial de la propuesta. Como consecuencia de estas diferencias, el presidente Gianni Infantino concluyó que mantener la iniciativa ya no resultaba beneficioso para los intereses de FIFA.

¿Qué era FIFA Forward Enterprise y qué buscaba la FIFA con esta filial?

FIFA Forward Enterprise (FFE) era una filial que la FIFA pretendía crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, con énfasis en el Mundial de fútbol. La idea consistía en vender el 20% de esta nueva entidad para reforzar la gestión de sus activos y potencialmente garantizar mayores ingresos para el funcionamiento y desarrollo del fútbol a escala global.

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