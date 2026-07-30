Siguen los movimientos en el fútbol profesional colombiano debido al anuncio de los ocho principales equipos del país, en el que pidieron que la repartición de los derechos deportivos sea más justa para el próximo torneo.

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(Ver también: Crisis que tendrían 28 equipos del FPC si cambian las condiciones de los derechos de TV en Colombia)

De hecho, por dicho anuncio la Dimayor citó a una asamblea extraordinaria para tocar esos temas, en la que se escucharon propuestas, se miraron diferencias y más.

Ahora, en dicha reunión no se llegó a ningún consenso, pero lo que sí es cierto es que ya habría un acuerdo con el canal oficial para que sea el que siga transmitiendo los partidos de la Liga BetPlay.

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Así lo anunció Javier Hernández Bonnet, quien en Blu Radio aseguró que “no hay oferentes serios diferentes a Win Sports” al menos hasta este momento, lo que significa que el contrato está prácticamente renovado, pero que hay que esperar hasta el próximo lunes para ver si se presenta alguna sorpresa.

Qué se determinó en la asamblea de la Dimayor

Por otro lado, el periodista comentó detalles acerca de cómo se llevó a cabo la asamblea, explicando que el que tomó la vocería de los equipos pequeños fue Nicolás Pimentel, hijo de Eduardo Pimentel, dueño de Boyacá Chicó.

Allí, dijo el comunicador, Pimentel dio muy buenos argumentos acerca de por qué cambiar la repartición de los derechos afectaría a la mayoría de equipos, al punto de que desarmó a los ocho grandes.

Además, se tenía la idea de crear comisiones para negociar, pero al final no se logró nada y por eso todo se mantiene igual, esperando la próxima reunión para determinar qué va a pasar con esta situación.

(Ver también: Los clubes grandes vuelven a mover el tablero: Dimayor citó asamblea extraordinaria)

Por lo pronto, todo está en el aire, pero una de las propuestas que están manejando los equipos es que el 50 % sea distribuido para todos los equipos de forma equitativa, mientras que el resto sí se dé por méritos deportivos, hinchas, comunidad y más.

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