El Deportivo Cali vuelve a ser noticia, aunque esta vez no por su rendimiento en la cancha. En medio del proceso de reconstrucción que adelanta el club para dejar atrás varios años de crisis deportiva e institucional, un exdirectivo reveló que durante su administración encontraron elementos relacionados con supuesta brujería y santería tanto en el estadio como en la sede deportiva.

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Las declaraciones las entregó Humberto Arias, presidente de la institución entre 2024 y 2025, en entrevista con ‘Deportes sin Tapujos’, donde aseguró que hallaron objetos de extraña procedencia que, para algunos aficionados, podrían estar relacionados con la larga mala racha que ha vivido el conjunto ‘azucarero’.

El Deportivo Cali no celebra un título desde finales de 2021, cuando conquistó la Liga BetPlay bajo el mando del venezolano Rafael Dudamel. Desde entonces, el equipo ha atravesado una profunda crisis deportiva y económica, al punto de pasar varias temporadas comprometido con la tabla del descenso y sin lograr clasificar a los cuadrangulares semifinales.

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“En el Deportivo Cali hicieron brujería en todas partes, encontramos cosas peores que un sapo enterrado como en la portería norte del estadio. Nosotros encontramos cosas muy extrañas en la sede de Pance, en el estadio y hasta dentro del bus el día del accidente de la moto. En la portería norte había cosas demasiado feas”, afirmó Arias.

El exdirigente detalló que entre los objetos encontrados había una botella plástica con un líquido amarillo, muñecos relacionados con el fútbol, una ampolla con un líquido rosado, una hoja verde con el nombre de Atlético Huila, un dado y un billete de un dólar, elementos que calificó como bastante llamativos.

Aunque no presentó pruebas de que esos objetos tuvieran alguna relación con los malos resultados deportivos, las declaraciones rápidamente despertaron reacciones entre los hinchas, quienes recordaron el complicado presente que ha vivido el club durante los últimos años.

Críticas a la nueva dirigencia del Cali

Además de las revelaciones sobre la supuesta brujería, Humberto Arias cuestionó con dureza a la actual administración del Deportivo Cali.

Según el exdirectivo, quienes hoy toman las decisiones en la institución carecen de experiencia en el fútbol y han terminado alejando al club de su afición.

“La mayoría de actuales directivos del Deportivo Cali no tienen conocimiento de fútbol y han alejado la institución de la hinchada. Quienes están manejando hoy al Deportivo Cali no son hinchas del equipo, son de Bogotá, hinchas de Millonarios“, aseguró.

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Mientras tanto, el cuadro vallecaucano espera que el panorama cambie en este segundo ciclo de Rafael Dudamel como entrenador. El técnico venezolano volvió con la misión de devolverle protagonismo al equipo y cuenta con un referente como Carlos Bacca para liderar el ataque.

La ilusión de la hinchada es que, después de varios años marcados por los malos resultados, las preocupaciones por el descenso y las constantes crisis institucionales, el club vuelva a competir por los primeros lugares del fútbol colombiano.

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