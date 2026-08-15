Por: Gol Caracol

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Pese a que el Sporting de Lisboa logró una trabajada victoria por 3-2 frente a Guimaraes el pasado viernes, el foco de las preguntas en la capital portuguesa se ha desviado hacia el papel que desempeña Luis Javier Suárez en el equipo. Según lo observado en estas dos primeras jornadas de Liga, el delantero colombiano ha tenido una presencia secundaria en el arranque de la temporada, empezando ambos partidos desde el banquillo de suplentes, una situación que contrasta marcadamente con lo ocurrido en la campaña pasada, en la cual Suárez fue sinónimo de gol y figura clave para los llamados ‘leones’.

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El cambio en la condición del atacante colombiano ha llamado la atención de la prensa local, generando inquietud sobre las razones de su nueva situación. El propio técnico Rui Borgues se refirió al tema tras la victoria ante Guimaraes, en una rueda de prensa en la que se le consultó específicamente por el papel que Suárez está desempeñando y los motivos de su suplencia. Borgues fue contundente: "Eso no es relevante. Son ustedes quienes crean el problema. No está en las mejores condiciones físicas para jugar 90 minutos. Es un gran jugador, tuvo una gran temporada y seguirá ayudando al Sporting", afirmó, según las declaraciones recogidas el viernes. Así, el entrenador descartó rumores sobre conflictos internos y dejó claro que la ausencia de Suárez del once titular responde exclusivamente a una cuestión de condición física.

En sus palabras, Borgues reconoció el valor del ‘cafetero’ para el Sporting, pero señaló que, actualmente, no se encuentra en la mejor forma para disputar partidos completos. Este hecho, según explicó, obedece tanto a la extensa temporada que tuvo el jugador como a su participación en la Copa del Mundo con la Selección Colombia, lo que habría ocasionado una mayor carga y necesidad de recuperación para el delantero. Ahora, Suárez afronta un proceso de readaptación y reintegro a la competencia, luego de algunos días de descanso. De acuerdo con el entorno del club, se espera que, con el paso de los partidos, el colombiano recupere su mejor nivel y vuelva a ser determinante como lo fue anteriormente.

¿Por qué Luis Javier Suárez está siendo suplente en el Sporting de Lisboa?

De acuerdo con el técnico Rui Borgues, la razón principal de la suplencia de Luis Javier Suárez en el Sporting es que actualmente no se encuentra en óptimas condiciones físicas para disputar la totalidad de los partidos. Esto se debe tanto a la exigente temporada anterior como a su participación en la Copa del Mundo con la Selección Colombia, factores que han hecho necesario un periodo adicional de recuperación y adaptación para el jugador.

¿Qué espera el Sporting de Lisboa del futbolista colombiano Luis Javier Suárez?

El entrenador Rui Borgues mencionó públicamente que Luis Javier Suárez tuvo una gran actuación la temporada pasada y expresó su confianza en que volverá a ser una pieza importante para el equipo una vez recupere su mejor condición física. Actualmente, el club apuesta por un proceso progresivo de readaptación y espera que, con el transcurso de los partidos, Suárez retome el nivel que lo hizo figura en el equipo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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