Por: Caracol TV

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Durante su estancia en Colombia, Yerry Mina, defensor de la Selección Colombia, aprovechó el tiempo no solo para compartir con su familia y adelantar asuntos empresariales, sino también para conceder entrevistas a diferentes medios. En una de esas conversaciones, difundida por el espacio en Youtube 'Chao Gol', el futbolista abordó lo que significó para él y el equipo la más reciente participación en el Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, según Noticias Caracol.

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El foco de la entrevista estuvo en el análisis del desempeño de los dirigidos por Néstor Lorenzo, quienes fueron eliminados en los octavos de final ante Suiza, en una definición por penaltis. Ante el cuestionamiento sobre si este resultado debía interpretarse como un fracaso y motivo de decepción para el país, Mina fue enfático en su respuesta, manifestando: "¿Cómo se va a decepcionar al país? Nosotros damos absolutamente todo por la Selección, no nos guardamos nada. Somos los mismos jugadores que hace poco no clasificamos al Mundial, pero también los mismos que llegamos a la final de la Copa América. Somos los que volvimos a ilusionar al país, le dimos alegrías y logramos unir a la gente alrededor de la Selección". Con estas palabras, Mina defendió la labor del grupo y resaltó el espíritu de entrega que caracteriza al equipo nacional.

El futbolista, oriundo de Guachené, añadió que el grupo que integró la Selección Colombia “también somos el mismo equipo que venía de una larga racha sin perder y que mostró un crecimiento importante. Por eso, más que hablar de decepción, creo que hay que reconocer el esfuerzo y el camino que ha recorrido este grupo”. La visión de Mina apunta a valorar el proceso colectivo, más allá del resultado puntual en el certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA.

Sobre el ambiente en el vestuario, el defensor aseguró que “había un ambiente muy lindo que teníamos en la Selección. La verdad es que yo veía y no sentía por dónde podíamos fallar, porque estábamos muy compenetrados. Se sentía en el ambiente, en el compartir con cada uno de los muchachos. Éramos muy unidos”. Sin embargo, al preguntarse sobre las razones de la eliminación, reconoció que incluso él busca explicaciones: “Hasta yo me pregunto qué habrá pasado, en qué habremos fallado, dónde estuvo el detalle. Pero creo que los que actuaron dieron todo de sí y dejaron todo en el campo”. Finalmente, alentó a continuar apoyando al equipo: “sí, claro que hay que seguir creyendo con fe en la Selección Colombia. Creo que tenemos que seguir trabajando más y más, prepararnos. Venimos por un buen camino y pronto el Señor nos sorprenderá”.

¿Por qué la Selección Colombia no alcanzó mejores resultados en el Mundial 2026?

Según lo mencionado por Yerry Mina en la entrevista con 'Chao Gol', aunque existía unidad y compromiso en el grupo, el defensor expresó que no fue claro qué detalle provocó la eliminación en octavos de final ante Suiza, reconociendo el esfuerzo dado por cada jugador en el torneo.

¿Cómo describe Yerry Mina el ambiente dentro de la Selección Colombia durante el Mundial?

Yerry Mina destacó en su diálogo que el ambiente en la Selección fue de mucha unión y compañerismo. Según sus palabras, el equipo se mostró 'muy compenetrado', generando un clima positivo y solidario durante su participación en el Mundial 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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