La administración del presidente Donald Trump propuso nuevos aranceles de entre 10 % y 12,5 % para 60 economías, entre ellas Colombia, bajo el argumento de que no han tomado medidas suficientes para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzado.

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La iniciativa fue presentada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y también afecta a socios comerciales como China, México, Canadá, Brasil, India, Japón, Reino Unido y la Unión Europea.

La propuesta divide a los países en dos grupos. El primero incluye 54 economías que, según Washington, no cuentan con prohibiciones legales eficaces contra bienes producidos mediante trabajo forzoso. Allí aparece Colombia.

El segundo grupo reúne a seis economías que sí tienen normas o compromisos, pero que no las aplican correctamente. Aunque Estados Unidos planteó tarifas de 10 % y 12,5 %, el documento no especifica qué porcentaje recibiría cada país.

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La medida se fundamenta en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y aún no entrará en vigor, pues deberá pasar por una etapa de comentarios públicos y audiencias desde julio.

Entre las exenciones propuestas figuran productos como café, carne de res, frutas, frutos secos y algunos textiles. La iniciativa podría aumentar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.