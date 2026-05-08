La celebración del Día de la Madre, que tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo en Colombia, se ha convertido en el gancho perfecto para que ciberdelincuentes intenten pescar incautos. Esta vez, el nombre de la reconocida cadena de restaurantes Crepes & Waffles está siendo utilizado para difundir un falso concurso que circula con fuerza en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

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(Vea también: Qué hacer en los primeros 5 minutos si cae en delicada estafa digital que es muy común en Colombia)

A través de cadenas de WhatsApp y publicaciones en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, los estafadores prometen supuestos premios que incluyen dinero en efectivo y bonos de regalo.

Sin embargo, la compañía ya salió al paso para desmentir estas versiones y proteger a sus clientes de posibles robos de información.

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Muchos usuarios han reportado que el mensaje llega acompañado de un enlace externo. La dinámica es sencilla pero peligrosa: se le indica a la persona que, para participar por el beneficio, debe acceder al link y registrar sus datos personales.

Este método, conocido como ‘phishing’, busca capturar información sensible de los ciudadanos bajo la promesa de un incentivo económico o un certificado de regalo para celebrar con mamá. Ante la oleada de reportes y quejas en el entorno digital, la cadena de restaurantes emitió un comunicado oficial de alerta.

“Hemos recibido reportes de un falso concurso hecho por Crepes & Waffles a través de medios de difusión como Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok”, advirtió la compañía en sus canales oficiales.

La empresa fue enfática al aclarar que no está realizando ningún tipo de sorteo ni entrega de regalos masivos para esta fecha. En su pronunciamiento, instaron a la comunidad a ignorar cualquier mensaje que no provenga de sus fuentes verificadas y, sobre todo, a no compartir datos privados en sitios web sospechosos.

“Crepes & Waffles no está realizando, por ningún medio digital, un concurso (o actividades similares) para entregar dinero o certificados de regalo para el Día de la Madre. Por lo anterior, haga caso omiso a cualquier tipo de información al respecto, no proporcione información ni ingrese al enlace”, explicó de forma tajante el restaurante.

Para evitar que más personas resulten afectadas por este fraude, la cadena confirmó que el caso ya está en manos de los expertos en delitos cibernéticos. Según indicaron, ya se han realizado las denuncias pertinentes para rastrear el origen de estos mensajes malintencionados.

“Hemos dado reporte sobre esta modalidad de estafa a las autoridades competentes”, concluyó la empresa, asegurando que ya se están tomando cartas en el asunto para frenar la difusión de la información falsa.

Recomendaciones para no ser víctima de estafas:

Desconfíe de las cadenas : si recibe un mensaje por WhatsApp con ofertas que parecen ‘demasiado buenas para ser verdad’, probablemente lo sean.

: si recibe un mensaje por WhatsApp con ofertas que parecen ‘demasiado buenas para ser verdad’, probablemente lo sean. Verifique canales oficiales : antes de dar clic, revise las cuentas de Instagram o Facebook de la marca (busque el ‘check’ azul de verificación).

: antes de dar clic, revise las cuentas de Instagram o Facebook de la marca (busque el ‘check’ azul de verificación). No entregue datos : ninguna empresa seria le pedirá claves o datos bancarios a través de un enlace de chat para participar en un sorteo.

: ninguna empresa seria le pedirá claves o datos bancarios a través de un enlace de chat para participar en un sorteo. Reporte y bloquee: si le llega el mensaje, no lo reenvíe; bloquee el número y alerte a sus familiares.

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