La Delegatura de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Constructora Bolívar con una multa de $ 1.306 millones por vulnerar los derechos de consumidores en el proyecto de vivienda Buenavista Living, en Bogotá.

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La decisión se tomó tras una inspección realizada en octubre de 2024 y el análisis de cerca de 30 quejas presentadas por compradores del proyecto.

La investigación concluyó que la constructora incumplió las fechas prometidas de entrega de los apartamentos y modificó el cronograma en al menos tres ocasiones.

Estos cambios afectaron las expectativas de los compradores y también alteraron la fecha de escrituración, aspecto clave para definir el precio final de las viviendas VIS.

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Además, la SIC encontró irregularidades en la publicidad utilizada para promocionar el proyecto. Según la entidad, las piezas publicitarias contenían información insuficiente y confusa, lo que podía inducir a error a los consumidores.

Entre los hallazgos, se destacó que no se informó claramente que los inmuebles correspondían a viviendas de interés social (VIS).

La entidad aseguró que esta decisión busca fortalecer la protección de los consumidores en el sector vivienda y garantizar que los ciudadanos cuenten con información clara para tomar decisiones informadas. Contra la sanción proceden recursos de reposición y apelación.

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