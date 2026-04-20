Además de Bayer S.A., también fue sancionada la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío, tras comprobarse irregularidades en la comercialización de fármacos en canales institucionales.

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En el caso de Comfenalco Quindío, la SIC evidenció que durante 2023 se vendieron al menos 26 medicamentos con sobrecostos de hasta 400%.

Entre los ejemplos más graves está Ferinject, utilizado para tratar la anemia, cuyo precio máximo era de 82.752 pesos y se comercializó por 413.760. También se identificó el medicamento Depo-Medrol, que pasó de un precio regulado de 5.029 a 23.425 pesos.

Por su parte, Bayer S.A. incurrió en sobreprecios de entre 26,52% y 46,81% en más de 83.000 unidades del medicamento Neogynon, entre octubre de 2022 y junio de 2023.

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La SIC advirtió que estas prácticas afectan los recursos del sistema de salud, limitan el acceso de los pacientes a tratamientos y ponen en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema, especialmente en medicamentos de uso frecuente.

Qué es la SIC y cómo opera en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es una entidad del Estado colombiano encargada de vigilar y controlar que los mercados funcionen de manera justa, protegiendo tanto a los consumidores como la libre competencia entre empresas.

Hace parte del sector Comercio, Industria y Turismo y tiene funciones administrativas, sancionatorias y de inspección.

Su labor principal es evitar prácticas que afecten a los ciudadanos, como publicidad engañosa, cláusulas abusivas o productos defectuosos. También investiga y sanciona conductas anticompetitivas, como acuerdos ilegales entre empresas para fijar precios o repartirse el mercado.

Además, la SIC actúa como autoridad nacional en protección de datos personales y propiedad industrial, gestionando registros de marcas y patentes.

En el caso de sectores regulados, como el de medicamentos, la entidad supervisa el cumplimiento de normas de precios establecidos por el Gobierno, en coordinación con organismos como la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

La SIC funciona a través de investigaciones que pueden iniciarse por denuncias o de oficio. Si encuentra irregularidades, puede imponer sanciones económicas y ordenar correctivos. Sus decisiones pueden ser apeladas, lo que garantiza el debido proceso dentro del sistema legal colombiano.

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