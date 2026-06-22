Luego de la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en el Mundial 2026, con un doblete de Lionel Messi, el delantero Julián Álvarez no esquivó las preguntas sobre su futuro futbolístico.

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En zona mixta, el delantero de 26 años dejó una declaración contundente que acelera la novela de su posible salida del Atlético de Madrid y alimenta los rumores que lo vinculan principalmente con el FC Barcelona.

Luego, añadió: “Creo que lo mejor para todos es una transferencia” y enfatizó su intención de ser honesto: “No puedo seguir escondiéndome… Tengo que ser honesto”.

Acá, lo que dijo Julián:

‼️🇦🇷 LAS DECLARACIONES DE JULIÁN ÁLVAREZ 🗣️”No puedo esconderme, trato de ser honesto, hablé con el Atlético de Madrid y creo que lo mejor es una transferencia, quiero cumplir mi sueño” ➡️ Ese ‘cumplir mi sueño’ es irse al FC BARCELONA pic.twitter.com/zZ4BAnI5lx — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 22, 2026

Estas palabras marcan un antes y un después en la relación entre el jugador y el Atlético de Madrid. Álvarez, quien llegó al club colchonero procedente del Manchester City en 2024 por alrededor de 75 millones de euros, ha tenido un rendimiento destacado con más de 20 goles en la temporada pasada, pero ha encontrado dificultades para consolidarse como titular indiscutible, principalmente por la presencia de Antoine Griezmann y las exigencias del esquema de Diego Simeone.

Cuál es la situación de Julián Álvarez

El contrato de Julián Álvarez con el Atlético se extiende hasta 2030 y cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que el club rojiblanco ha utilizado como escudo en las últimas semanas.

Su presidente, Enrique Cerezo, ha sido enfático en rechazar ofertas: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y el que quiera a Julián, que venga, vea el contrato y, si le interesa, se lo llevará”, declaró recientemente, incluso rechazando una propuesta de 150 millones de euros del Real Madrid.

Sin embargo, el entorno del jugador y el propio Álvarez parecen haber decidido acelerar las negociaciones. Reportes previos al partido contra Austria indicaban que el delantero evaluaba hacer un gesto público en zona mixta precisamente si Argentina avanzaba con comodidad, algo que ocurrió con la goleada ante los austriacos.

El principal destino que suena con fuerza es el Barcelona. Según información reciente, el club culé ya habría acordado términos personales con Álvarez y presentado una oferta inicial de alrededor de 100 millones de euros, que fue rechazada por el Atlético.

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