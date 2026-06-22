El extremo de Bélgica se ausentó temporalmente de la concentración para acompañar el nacimiento de su primer hijo. La decisión fue respaldada por muchos aficionados, pero también despertó fuertes cuestionamientos.

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Mientras las selecciones viven horas decisivas en el Mundial 2026, una noticia alejada de las canchas terminó convirtiéndose en tema de conversación en Bélgica y otros países europeos. El protagonista fue Jérémy Doku, una de las figuras del seleccionado belga, quien dejó momentáneamente el campamento de su equipo por un motivo muy personal.

De acuerdo con información divulgada por TyC Sports, el futbolista del Manchester City recibió autorización para viajar y acompañar a su pareja durante el nacimiento de su primer hijo, un acontecimiento que consideró imposible de perderse pese a estar en medio de la máxima cita del fútbol.

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La decisión no pasó desapercibida. En cuestión de horas, el caso comenzó a provocar todo tipo de reacciones entre aficionados, periodistas y analistas, especialmente porque ocurre en plena disputa de la fase de grupos del Mundial.

Un permiso especial en plena Copa del Mundo

La Federación de Bélgica trabajó para facilitar el desplazamiento del jugador y garantizar que su ausencia fuera lo más corta posible. Sin embargo, el simple hecho de dejar la concentración durante el torneo fue suficiente para abrir una discusión sobre el compromiso de los futbolistas en competencias de este nivel.

Doku no ocultó las razones de su viaje y defendió su postura con naturalidad. “Es mi primer hijo y definitivamente quiero estar allí”, expresó el atacante, según recogió TyC Sports.

Su posición encontró respaldo inmediato en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la importancia de acompañar un momento que ocurre una sola vez en la vida.

Qué pasó entre periodista francesa y Doku

El debate tomó aún más fuerza cuando desde medios europeos surgieron voces contrarias a la decisión del futbolista. Una de las opiniones que más repercusión tuvo fue la de la periodista francesa France Pierron, quien cuestionó que un jugador se ausente durante una Copa del Mundo para asistir a un parto.

Sus comentarios provocaron una avalancha de respuestas y terminaron convirtiendo una situación familiar en uno de los temas más comentados alrededor del campeonato.

Para algunos sectores, representar a un país en un Mundial debería estar por encima de cualquier circunstancia personal. Para otros, la discusión ni siquiera debería existir, pues consideran que acompañar el nacimiento de un hijo es una prioridad indiscutible.

Bélgica espera el regreso de Doku

Mientras la polémica continúa creciendo, el seleccionado belga mantiene el foco en su próximo compromiso del Grupo G. Doku fue titular en el estreno frente a Egipto y es considerado una pieza importante dentro del esquema del equipo.

Por ahora, la incógnita pasa por saber si alcanzará a reincorporarse a tiempo para el duelo contra Irán o si Bélgica deberá afrontar ese compromiso sin uno de sus jugadores más desequilibrantes.

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