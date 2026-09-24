Casi tres décadas después de la muerte de Diana de Gales, su hermano menor, Charles Spencer, vuelve sobre la historia que compartieron en ‘El canto del cisne. Diana, mi hermana’, un libro que acaba de ser publicado internacionalmente y que presenta a la princesa desde una perspectiva familiar, alejada de su dimensión como figura pública.

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Spencer recuerda una infancia en la que los dos hermanos menores de la familia fueron especialmente cercanos. Compartieron juegos, internados y las consecuencias del divorcio de sus padres, experiencias que, según relata el libro, fortalecieron su relación. En privado incluso se llamaban “Duch” y “Carlos”, apodos que pertenecían a una etapa anterior a la fama mundial de Diana.

La vida de ambos cambió cuando Diana se casó con el entonces príncipe de Gales. Desde su posición como hermano, Spencer fue testigo de la transformación de Diana en una de las mujeres más conocidas del mundo, de su trabajo con poblaciones marginadas, de su relación con sus hijos y también de la presión mediática y la crisis de su matrimonio.

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Charles Spencer recuerda la muerte de la princesa Diana y su funeral

Una parte central del libro está dedicada a agosto de 1997 y a los días posteriores a la muerte de Diana. Spencer reconstruye aquella semana y vuelve sobre el funeral celebrado en la abadía de Westminster, donde pronunció uno de los discursos más recordados de la ceremonia.

“El propósito de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de un hermano, igual que intenté hacerlo cuando hablé en su funeral”, explica Spencer sobre la obra.

‘El canto del cisne. Diana, mi hermana’ fue publicado en español por Plaza & Janés para España y América Latina. Charles Spencer, noveno conde Spencer, es escritor, historiador y periodista, y anteriormente trabajó como corresponsal de NBC News.

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