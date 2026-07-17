El presidente Gustavo Petro hará entre el 21 y el 23 de julio el que sería su último viaje internacional como jefe de Estado antes de finalizar su mandato el próximo 7 de agosto. Según conoció Semana a través de fuentes de la Embajada de Colombia en Washington, el mandatario cumplirá una agenda oficial en Estados Unidos que incluirá compromisos en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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De acuerdo con la información revelada por ese medio, Petro llegará inicialmente a Washington para atender una invitación de la OEA. Además de participar en actividades oficiales, aprovechará la visita para despedirse de los funcionarios del cuerpo diplomático colombiano en la capital estadounidense, antes de continuar con el cierre de su agenda internacional.

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Posteriormente, el mandatario viajará a Nueva York, donde sostendrá una agenda privada en la sede de la ONU. Allí también realizará la que sería su última intervención internacional como presidente de Colombia, tras lo cual emprenderá el regreso a Bogotá para preparar el cierre de su administración.

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La visita se producirá en medio de un ambiente de tensión entre el gobierno saliente y la administración de Donald Trump. Las diferencias se han intensificado por las declaraciones cruzadas relacionadas con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y por las denuncias de una supuesta persecución política que han marcado las últimas semanas de la transición.

El medio también recordó que De la Espriella cuenta con el reconocimiento del Gobierno estadounidense, mientras que Petro continúa cuestionando los resultados de las elecciones presidenciales. El mandatario saliente ha insistido en denunciar un presunto fraude electoral, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden esa acusación.

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Según la versión conocida, Petro sostiene que el supuesto fraude habría sido fraguado desde Estados Unidos y ha anunciado que presentará denuncias ante las autoridades judiciales competentes. Asimismo, ha señalado que el Pacto Histórico impulsará acciones jurídicas encaminadas a buscar la nulidad de la elección presidencial, en medio de un escenario político que sigue generando fuertes controversias.

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