Aunque el 20 de julio es recordado por los desfiles militares y la conmemoración del Día de la Independencia, este año la fecha tendrá un ingrediente político adicional: será el último 20 de julio de Gustavo Petro como presidente de Colombia, apenas unas semanas antes de entregar el poder a Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto.

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(Vea también: Cuál es la nueva ruta para desfile del 20 de julio; Petro dio orden y dará último discurso)

La jornada marcará el inicio de un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, pero también será la última vez que Petro instale el año legislativo desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Su discurso tendrá un carácter especial, pues además de hacer un balance de su administración, servirá como el cierre político de su gobierno ante el Legislativo.

¿Qué ocurre el 20 de julio en el Congreso?

La instalación del Congreso está contemplada en la Constitución Política de 1991 y en la Ley 5 de 1992. Ese día se reúnen los 103 senadores y 183 representantes a la Cámara para dar apertura al nuevo año legislativo.

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Como establece la Constitución, el presidente de la República interviene ante el Congreso para presentar un informe sobre la situación del país y exponer las prioridades del Gobierno. Posteriormente, los partidos declarados en oposición ejercen el derecho a la réplica, respondiendo al mensaje presidencial.

La jornada concluye con la elección de las nuevas mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, cuyos presidentes tendrán la responsabilidad de dirigir la agenda legislativa durante el siguiente año.

Un discurso con sabor a despedida para Petro

A diferencia de años anteriores, el mensaje de Gustavo Petro tendrá un componente simbólico adicional. Será su última intervención de instalación del Congreso como jefe de Estado, ya que el próximo 7 de agosto finalizará oficialmente su mandato y entregará la banda presidencial a Abelardo de la Espriella.

Aunque el nuevo periodo legislativo se extenderá por un año, será el próximo Gobierno el que deba desarrollar la mayor parte de la agenda que comience a discutirse tras esta instalación.

Las mesas directivas también serán determinantes

Otro de los momentos más importantes del día será la elección de los presidentes del Senado y de la Cámara. Estos cargos son estratégicos porque definen el orden de discusión de los proyectos y tienen una influencia directa sobre el ritmo del trabajo legislativo.

Con un cambio de gobierno a la vuelta de la esquina, la conformación de estas mesas directivas también será leída como una señal del equilibrio de fuerzas políticas que encontrará Abelardo de la Espriella cuando llegue a la Casa de Nariño.

Más allá del desfile militar y los actos conmemorativos, el 20 de julio de 2026 será una fecha que marcará el cierre institucional del gobierno de Gustavo Petro y el inicio de la transición política hacia una nueva administración, en una de las jornadas más simbólicas del calendario democrático colombiano.

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