Por: Blu Radio

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La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, aseguró en entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, que algunos policías con los que tuvo contacto tras su llegada al Dapre le manifestaron que el coronel Óscar Dávila no se había suicidado.

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Según el relato de Rodríguez, estos uniformados, a quienes describió como personas cercanas al coronel Dávila, le advirtieron que tuviera cuidado y le insistieron en que la muerte del oficial no habría sido un suicidio.

“Recién yo llegué al Dapre unos policías me decían que era ingenua, muy buena gente. Me decían que no fuera confiada porque acá pasan cosas feas”, afirmó la directora del Fondo de Adaptación.

Rodríguez sostuvo que esos policías estaban afectados por la muerte del coronel y que, en medio de sus conversaciones, le hicieron una advertencia directa sobre lo ocurrido. “Lo de mi coronel (Óscar Dávila) no fue un suicidio. Me decían, muy afectados, tenga cuidado”, relató.

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La funcionaria aseguró que, aunque no tuvo una participación directa en el caso, sentía temor de involucrarse debido a la gravedad de las versiones que escuchaba. Según dijo, se trataba de un tema que muchas personas conocían, pero del que nadie se atrevía a hablar abiertamente.

“Me daba miedo meterme en eso (el caso Óscar Dávila) de solamente escuchar. Ese era un tema que todo mundo ya como que sabía, pero nadie podía decir”, manifestó Rodríguez durante la entrevista.

La directora del Fondo de Adaptación insistió en que serán las autoridades judiciales las encargadas de esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del coronel Óscar Dávila, ocurrida en junio de 2023, en medio de la controversia por el caso de las interceptaciones a Marelbys Meza.

“Cosas oscuras que la justicia tendrá que esclarecer para todos los colombianos”, expresó Rodríguez, quien agregó que los policías con los que habló estaban asustados y le contaban anécdotas relacionadas con el coronel.

Angie Rodríguez también denunció amenazas en su contra

Durante la entrevista con Mañanas Blu, Angie Rodríguez también aseguró que ha recibido amenazas a través de chats enviados desde números desconocidos. De acuerdo con su versión, en esos mensajes se menciona una supuesta red en la que estarían involucrados Carlos Carrillo, Juliana Guerrero y Raúl Moreno.

“Extorsionistas me han amenazado por chat, siempre me hablan y me reiteran una red: Carrillo, Juliana Guerrero, de Raúl Moreno que me traicionó por el poder”, afirmó la funcionaria.

Rodríguez señaló que esta situación ha tenido un impacto personal y familiar, especialmente por la preocupación que le genera que su hijo de 15 años haya tenido que vivir las consecuencias de la controversia.

“Para mí es dramático decir todo esto, porque yo tengo un hijo de 15 años al que amo y ha tenido que vivir todo esto”, expresó la directora del Fondo de Adaptación.

Finalmente, Rodríguez se refirió a su relación con Laura Sarabia y aseguró que existen profundas diferencias entre ambas. “Yo con Laura Sarabia cero, somos el agua y el aceite, somos completamente diferentes”, afirmó durante la entrevista.

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