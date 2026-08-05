Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, informó este miércoles 5 de agosto sobre la realización de trabajos de modernización y mantenimiento en el sistema de acueducto. De acuerdo con el comunicado oficial, se llevarán a cabo acciones para la optimización de redes en sectores específicos de la ciudad, lo que implicará la suspensión temporal del suministro de agua en algunas zonas.

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La gerencia de acueducto de Emcali anunció que los cortes de agua afectarán a la Ciudadela Pasoancho, específicamente en el tramo comprendido entre la calle 13 A y la calle 13 B, y entre la carrera 80 hasta la carrera 81. Además, la interrupción incluirá el sector de El Trébol, en la zona ubicada entre la carrera 24 A y la carrera 24 B, y desde la calle 56 hasta la calle 57. Estos cortes están programados para empezar desde las 10:00 a.m. y se extenderán hasta las 10:00 p.m., según la información proporcionada por la entidad.

La finalidad declarada de estas labores es realizar una actualización y mejorar la infraestructura de acueducto en los sectores mencionados, lo que permitirá optimizar el funcionamiento de las redes y garantizar un mejor servicio a futuro. Ante la ausencia del servicio durante las 12 horas establecidas, Emcali aseguró que se dispondrá de carrotanques en las zonas afectadas para abastecer de agua a los habitantes. La compañía destacó la importancia de estos trabajos y pidió comprensión a los usuarios, recordando que las labores buscan beneficiar a largo plazo a estos barrios de Cali.

La información emitida por Emcali se dio a conocer a través de canales oficiales y fue replicada por Noticiero 90 Minutos, medio que mencionó en su cobertura los detalles sobre los barrios, horarios y rutas de los carrotanques para mitigar el impacto de la suspensión. Así, queda claro que la empresa adelanta esta modernización como parte de su agenda para fortalecer el sistema de acueducto, aunque eso implique incomodidades temporales para los usuarios directamente afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali afectados por los cortes de agua del 5 de agosto, según Emcali?

De acuerdo con Emcali, los barrios que tendrán suspensión en el suministro de agua este miércoles 5 de agosto son Ciudadela Pasoancho, en el sector entre calle 13 A y calle 13 B, de la carrera 80 a la carrera 81, y El Trébol, desde la carrera 24 A hasta la 24 B, entre la calle 56 y la 57. Los cortes están previstos de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

¿Qué son los carrotanques y cómo se usará este servicio durante la suspensión del acueducto en Cali?

Los carrotanques son camiones cisterna adaptados para transportar y distribuir agua potable en áreas donde el servicio ha sido interrumpido o no existe red de acueducto. En esta ocasión, Emcali anunció que proveerá carrotanques en los sectores afectados para suministrar agua durante el periodo programado de suspensión del servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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