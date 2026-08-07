Por: EL PILON SA

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Abelardo Gabriel de la Espriella Otero asumió este viernes 7 de agosto la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030, convirtiéndose en el presidente número 20 nacido en Bogotá, aunque es un líder que resalta por sus profundas raíces en el Caribe colombiano. Con 48 años recién cumplidos, de la Espriella es hijo del exmagistrado Abelardo de la Espriella y de la abogada María Eugenia Otero. Aunque nació en la capital del país, su crianza se dio en Montería, donde estudió en el colegio La Salle y tempranamente mostró su inclinación por los negocios. De acuerdo con relatos personales, su espíritu emprendedor surgió en la infancia, cuando decidió alquilar el primer Nintendo que sus padres le trajeron de Chicago, conviertiendo así su garaje en un próspero pequeño negocio.

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Después de graduarse de bachiller en 1994, de la Espriella regresó a Bogotá para iniciar sus estudios de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. A los 16 años ya había abierto un almacén de ropa y un bar, reafirmando su convicción de que la independencia verdadera es la económica. Posteriormente continuó su formación profesional especializándose en Ciencias Penales en la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario. Fundó su propia firma, De La Espriella Lawyers Enterprise, cuando tenía apenas 24 años, posicionándose como un abogado mediático y polémico.

Su primera gran aparición nacional ocurrió en 2006, cuando, en medio del proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe con las Autodefensas, fundó la organización Iniciativas por la Paz (Fipaz) y participó en debates sensibles junto a exjefes paramilitares. Siempre dejó claro que su participación tenía fines estrictamente jurídicos y no políticos.

Desde 2007, de la Espriella se posicionó como defensor de reconocidos implicados en casos de parapolítica, y representó tanto a empresarios como a personalidades del entretenimiento, además de participar en procesos penales de alto impacto social, logrando sentencias emblemáticas en casos de violencia contra la mujer. Paralelamente, desarrolló una exitosa carrera empresarial con la creación de marcas de moda, productos de licor y restaurantes, y además impulsó su faceta artística al grabar un álbum de canto lírico.

Su llegada a la política fue una decisión progresiva, influenciada por coyunturas y desafíos personales. En 2019 señaló que su incursión electoral respondería a una situación crítica ante lo que denominó la “izquierda radical”, postura que lo llevó a oficializar su candidatura en 2025, culminando con su elección presidencial el 21 de junio de 2026 tras dos vueltas. En su discurso de victoria prometió un gobierno incluyente y puso fin a la tradición capitalina al jurar en Cali fidelidad a la Constitución de 1991.

¿Cuál es el perfil profesional y personal del presidente Abelardo de la Espriella?

El perfil del presidente Abelardo de la Espriella combina una sólida formación jurídica, con estudios de Derecho y especializaciones en ciencias penales y en derecho administrativo, junto a una experiencia empresarial en sectores de moda, licores, gastronomía y música. Nacido en Bogotá pero criado en Montería, su identidad y liderazgo están marcados por profundas raíces caribeñas, un carácter emprendedor desde la infancia y una carrera pública polémica y visible en procesos judiciales relevantes.

¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella fue diferente a la de sus predecesores?

De acuerdo con la información proporcionada, Abelardo de la Espriella rompió la tradición de sus antecesores al asumir la presidencia en la ciudad de Cali, y no en Bogotá como era habitual. Este acto simbolizó un cambio en la forma de asumir el poder ejecutivo, acompañado por un discurso donde prometió gobernar para todos y superar los enfrentamientos políticos que han dividido al país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.