Un fuerte sismo de magnitud 7 sacudió este martes el norte de Venezuela y se sintió en varias ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, según los primeros reportes sismológicos.

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El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana a 41 kilómetros de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, con una profundidad preliminar de aproximadamente 9 kilómetros, lo que aumentó la intensidad del sacudón en superficie.

De acuerdo con la información inicial, el evento también fue percibido en el Caribe Neerlandés, Curazao y Aruba, lo que amplió el alcance del fenómeno sísmico en la región.

Se sintió en varias ciudades

Usuarios en redes sociales reportaron que el temblor fue percibido en distintos puntos de Colombia, incluida Bogotá, donde se registró movimiento de corta duración pero de fuerte intensidad.

Las autoridades sismológicas continúan evaluando la magnitud exacta del evento, que en algunos reportes preliminares llegó a ser estimado en 7,5, aunque el dato más reciente lo ubica en 7.

Autoridades en evaluación

Hasta el momento no se han reportado daños estructurales graves ni víctimas en los países afectados, mientras los organismos de emergencia mantienen el monitoreo ante posibles réplicas.

Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma y seguir los canales oficiales de información mientras se consolida el reporte definitivo del evento sísmico.

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