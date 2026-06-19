Por: Caracol TV

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Un temblor de magnitud 3.4 se registró en Colombia en la mañana de este viernes, 19 de junio de 2026, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano. El sismo tuvo como epicentro el municipio de El Playón, departamento de Santander, una zona que hace parte de la región con mayor actividad sísmica en el país.

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Temblor hoy en Colombia se registró en Santander

El evento ocurrió a las 06:02:32 de la mañana, hora local, lo que corresponde a las 11:02:32 en tiempo universal coordinado (UTC). Según la información técnica divulgada por el SGC, el sismo alcanzó una profundidad de 136 kilómetros, lo que lo ubica dentro de la clasificación de movimientos sísmicos intermedios, una característica que suele influir en la percepción del temblor en superficie.

La localización exacta del evento se estableció en las coordenadas 7.49 grados de latitud y -73.18 grados de longitud. Este punto sitúa el epicentro a apenas 3 kilómetros del casco urbano de El Playón, mientras que otros municipios cercanos también se encuentran dentro del área de influencia, como La Esperanza, en Norte de Santander, a 24 kilómetros, y Rionegro, en Santander, a 25 kilómetros de distancia.

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El reporte técnico indica que el sismo fue analizado con datos provenientes de 44 estaciones sismológicas, lo que permitió un cálculo detallado de sus características. La solución fue clasificada como manual, es decir, revisada por expertos del SGC, lo que garantiza mayor precisión en los parámetros entregados. El evento presentó un RMS de 0.9 segundos, un indicador que mide el ajuste de los datos registrados, y un gap de 45 grados, que refleja la cobertura angular de las estaciones alrededor del epicentro.

Nido Sísmico de Bucaramanga

Aunque la magnitud de 3.4 se considera baja dentro de la escala sísmica, este tipo de eventos es frecuente en la región nororiental del país. Santander, en particular, se encuentra sobre una zona de alta actividad tectónica asociada al llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las áreas con mayor concentración de sismos en el mundo. En este contexto, los movimientos de baja y moderada magnitud hacen parte del comportamiento normal de la dinámica geológica.

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La profundidad de 136 kilómetros es un factor relevante para entender la intensidad con la que el temblor pudo haberse sentido en superficie. Los sismos profundos tienden a generar ondas que se dispersan en áreas más amplias, pero con menor intensidad en comparación con eventos superficiales. Esto implica que, aunque el sismo pudo ser percibido en varias localidades, es menos probable que cause daños estructurales.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio nacional, mediante una red de estaciones que permite detectar, ubicar y caracterizar los eventos en tiempo real. Este sistema es clave para el seguimiento de la actividad tectónica y la generación de información para la gestión del riesgo.

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