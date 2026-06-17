Por: Caracol TV

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín actualizado informando sobre un evento sísmico ocurrido en la mañana de este miércoles, 17 de junio. El fenómeno natural tuvo lugar exactamente a las 5:51 a. m., generando un reporte técnico detallado sobre las condiciones del movimiento.

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De acuerdo con la entidad, el evento tuvo una profundidad de 146 kilómetros. Tras el reporte oficial, decenas de ciudadanos compartieron en redes sociales sus experiencias sobre cómo sintieron el movimiento y desde qué ciudades lo percibieron. El Servicio Geológico Colombiano invitó a los ciudadanos que percibieron el evento a reportarlo a través de la plataforma “Sismo Sentido”, herramienta que permite recopilar información sobre la intensidad con la que fue experimentado un temblor.

Los primeros reportes provinieron de Santander, departamento donde se localizó el epicentro. Habitantes de Bucaramanga, Piedecuesta y otros municipios cercanos señalaron haber sentido el temblor durante varios segundos. “Se sintió fuerte. Duró mucho en Piedecuesta, Santander”, escribió una usuaria en la cuenta de X del Servicio Geológico Colombiano. En Bucaramanga, otra persona comentó: “Se sintió fuerte”, mientras que una residente de un edificio aseguró que el movimiento fue perceptible en los pisos altos: “Fuerte y contundente. Se sintió en el piso 11 en edificio en Bucaramanga”.

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