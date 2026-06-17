El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín actualizado informando sobre un evento sísmico ocurrido en la mañana de este miércoles, 17 de junio. El fenómeno natural tuvo lugar exactamente a las 5:51 a. m., generando un reporte técnico detallado sobre las condiciones del movimiento.
De acuerdo con la entidad, el evento tuvo una profundidad de 146 kilómetros. Tras el reporte oficial, decenas de ciudadanos compartieron en redes sociales sus experiencias sobre cómo sintieron el movimiento y desde qué ciudades lo percibieron. El Servicio Geológico Colombiano invitó a los ciudadanos que percibieron el evento a reportarlo a través de la plataforma “Sismo Sentido”, herramienta que permite recopilar información sobre la intensidad con la que fue experimentado un temblor.
Los primeros reportes provinieron de Santander, departamento donde se localizó el epicentro. Habitantes de Bucaramanga, Piedecuesta y otros municipios cercanos señalaron haber sentido el temblor durante varios segundos.
Desde Norte de Santander también llegaron reportes. Usuarios de Cúcuta indicaron haber percibido el sismo, mientras que en Pamplona varios ciudadanos señalaron que el movimiento fue evidente. En Ocaña, una persona relató que el temblor lo sintió dentro de una edificación de varios pisos. “Vivo en un cuarto piso y todo se estremeció”, escribió el internauta.
También, un periodista de Blu Radio, que es corresponsal en Santander, dio un reporte sobre lo que pasó en medio del sismo: “Fue un remezón bastante duro, despertó a muchas personas que todavía estaban en la cama. Duró 6 o 7 segundos y en ese momento estábamos al aire en las noticias locales y en este edificio se sintió con muchísima fuerza. Hay reportes que se sintió en Bogotá, en Cúcuta, Barrancabermeja, Bucaramanga y lo que se va a averiguar si este sismo tiene que ver con el primero que se presentó que fue de 4.4”.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-06-17, 05:51 hora local Magnitud 5.1, Profundidad 146 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/Ebt9ZzkvbW
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 17, 2026
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