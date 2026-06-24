El temblor en Venezuela con magnitud de 7.0 sorprendió en la tarde de este miércoles 24 de junio de 2026, pero aparte del simple susto hubo daños materiales que le dan la vuelta al mundo.

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Estos son algunos videos impactantes de la destrucción en edificios y hasta en el aeropuerto de Caracas, en momentos de auténtico pánico por el fuerte movimiento telúrico que todavía no registra heridos de gravedad.

WATCH: Damage at Caracas Airport after major earthquake (terremoto) hits Venezuela pic.twitter.com/vmtqGDUJvS — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

Scary scenes coming out of Venezuela following a powerful earthquake. pic.twitter.com/wxFHulLNkC — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

BREAKING: Multiple structures have reportedly collapsed in Caracas, Venezuela, following a powerful earthquake that struck the region. pic.twitter.com/9KSN4srhwB — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

Los habitantes de la capital venezolana experimentaron momentos de profundo temor durante el fuerte sismo. Diversos registros audiovisuales muestran a los ciudadanos angustiados preguntando por el bienestar de sus familiares.

El fenómeno natural causó múltiples daños materiales en Caracas, desatando la activación inmediata de los protocolos de emergencia. Las alarmas locales alertaron a la población sobre los riesgos estructurales existentes.

El Servicio Geológico Colombiano reportó que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.1 grados. Los analistas ubicaron el epicentro a 41 kilómetros de Puerto Cabello, en Carabobo.

La escasa profundidad del terremoto, estimada en 9 kilómetros, incrementó notablemente la fuerza del sismo en la superficie. Esta condición geológica explica el gran impacto en las naciones vecinas.

Diferentes regiones de Colombia sintieron la onda sísmica con fuerza. En Bucaramanga, los usuarios de la red social X publicaron videos donde los objetos domésticos se sacudían violentamente.

Afortunadamente, las autoridades de ambos países no reportan personas heridas ni víctimas mortales hasta el momento. Las sirenas institucionales funcionaron correctamente y guiaron las evacuaciones preventivas de forma exitosa.

Paralelamente, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una advertencia seria para Aruba, Bonaire y Curazao. El organismo vigila alteraciones drásticas en las aguas del mar Caribe.

Asimismo, los expertos activaron un aviso preventivo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Los científicos evalúan minuciosamente el comportamiento de las olas en las costas del norte.

Las agencias internacionales de monitoreo mantienen un control estricto sobre el fenómeno marítimo en desarrollo. Las entidades exigen a los residentes costeros mantenerse atentos a las directrices de emergencia.

Los gobernantes recomendaron conservar la calma absoluta frente a las réplicas menores. Los ciudadanos deben consultar únicamente los medios oficiales mientras los comités técnicos consolidan los reportes definitivos del suceso.

La prevención y la disciplina comunitaria constituyen los pilares fundamentales para mitigar los peligros geológicos actuales. El monitoreo técnico continuo garantiza la protección de las poblaciones vulnerables.

Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela

El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.