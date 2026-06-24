En la cuenta de X de Nicolás Maduro se publicó un mensaje sobre los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela, mientras el líder derrocado del régimen venezolano permanece recluido en una prisión de Estados Unidos.

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(Vea también: Toman medidas por terremoto de magnitud 7.5 en Venezuela; hay anuncio sobre clases)

La publicación apareció horas después de la emergencia, aunque se desconoce si fue escrita directamente por Maduro o por personas encargadas de administrar sus redes sociales.

En el trino se expresó solidaridad con las personas afectadas por la emergencia y palabras de apoyo a quienes enfrentan las consecuencias de los movimientos telúricos registrados el miércoles.

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“Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil, el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela”, se lee en la publicación.

El mensaje se conoció mientras las autoridades continúan evaluando los efectos de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, que provocaron daños en edificaciones, interrupciones en servicios públicos y afectaciones en infraestructuras estratégicas como aeropuertos y sistemas de transporte.

Las labores de búsqueda y atención de emergencias siguen en marcha en distintas zonas del país, donde organismos de socorro trabajan para determinar el alcance total de las afectaciones y asistir a las personas perjudicadas por el terremoto.

Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, nuestras oraciones por las familias venezolanas afectadas. En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor. ¡Nuestro corazón con toda Venezuela! pic.twitter.com/oWN8m09HoR — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 25, 2026

Terremotos provocaron daños en varias regiones de Venezuela

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el miércoles dejaron afectaciones en distintas zonas de Venezuela, especialmente en Caracas y La Guaira. Entre los daños reportados figuran edificios colapsados, fallas en los servicios de electricidad y telecomunicaciones, además de afectaciones en vías e infraestructuras públicas.

Uno de los puntos más impactados fue el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que suspendió operaciones después de sufrir daños estructurales. Testigos reportaron caída de partes del techo, afectaciones en pasillos y problemas en las comunicaciones, lo que obligó al cierre temporal de la terminal aérea.

En sectores de Caracas también se reportaron colapsos de edificaciones y daños severos en inmuebles ubicados en zonas como Altamira y Los Palos Grandes, mientras equipos de rescate adelantaban labores de búsqueda y evaluación de estructuras comprometidas.

Además, las autoridades ordenaron la suspensión temporal de clases, el cierre de algunos servicios de transporte y declararon el estado de emergencia mientras continúan las inspecciones para establecer la magnitud total de las afectaciones.

Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela

El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.