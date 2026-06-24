El fuerte terremoto que sacudió este miércoles a Venezuela también impactó al deporte. Un partido de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) tuvo que ser suspendido en pleno desarrollo luego de que el movimiento telúrico sorprendiera a jugadores, árbitros y aficionados en el Estadio Universitario de Caracas.

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El encuentro entre Marineros y Senadores transcurría con normalidad cuando comenzaron a sentirse las primeras vibraciones. Lo que inicialmente pareció un leve movimiento terminó convirtiéndose en una situación de emergencia que obligó a activar los protocolos de seguridad.

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De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales y en la transmisión oficial del compromiso, varios elementos del estadio comenzaron a moverse mientras el sismo ganaba intensidad.

Uno de los primeros en percatarse de la situación fue el bateador Williams Cacique, quien se encontraba en turno al bate, junto con el ampáyer principal. Segundos después, los peloteros que permanecían en los dugouts abandonaron sus posiciones y se dirigieron hacia el centro del diamante.

Acá, las imágenes:

WATCH: Moment Strong Earthquake Shakes During Baseball Game in Caracas, Venezuela pic.twitter.com/9CZm75hhOA — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

Las autoridades del estadio permitieron que los aficionados dejaran las gradas y se trasladaran al terreno de juego, considerado un espacio más seguro ante un posible riesgo de desprendimientos o daños en la estructura.

El béisbol pasó a segundo plano por la emergencia

La prioridad pasó de inmediato a ser la integridad de los asistentes. Jugadores de ambos equipos permanecieron reunidos en el centro del campo mientras esperaban nuevas indicaciones de los organismos de emergencia.

El partido fue suspendido por precaución y, posteriormente, la Liga Mayor de Béisbol Profesional decidió cancelar otros compromisos programados durante la jornada.

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El terremoto, que según reportes preliminares alcanzó una magnitud de entre 7,1 y 7,5, provocó evacuaciones masivas en distintas ciudades de Venezuela y dejó importantes daños materiales, además de la interrupción de servicios públicos en varias regiones del país.

Las imágenes del estadio en Caracas se sumaron a las impactantes escenas que dejó el sismo en distintas zonas venezolanas, donde las autoridades mantienen activados los protocolos de emergencia y continúan evaluando la magnitud de la tragedia.

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