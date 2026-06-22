Por: Caracol TV

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Un puesto de fuegos artificiales ubicado cerca de Broken Arrow, en el estado de Oklahoma, se incendió pocas horas después de abrir sus puertas, provocando la detonación de mercancía valorada en aproximadamente 60.000 dólares lo que equivale a 206.810.974 pesos colombianos.

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El incidente ocurrió durante el fin de semana en las inmediaciones de la calle Kenosha y la avenida South 236th East, en el condado de Wagoner. Videos del momento muestran cómo las llamas consumieron la estructura mientras los fuegos artificiales almacenados en el lugar comenzaban a explotar de manera consecutiva, generando una escena que llamó la atención de residentes y usuarios en redes sociales.

A pesar de la magnitud del incendio y de las explosiones registradas, las autoridades y los propietarios del establecimiento confirmaron que no hubo personas lesionadas.

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La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Oklahoma inició las investigaciones para determinar qué provocó la emergencia. Aunque la causa definitiva aún no ha sido establecida, los primeros hallazgos apuntan a que el fuego habría sido accidental. Según explicó Judah Sheppard, al medio News 9, agente jefe de investigaciones de incendios, la hipótesis preliminar está relacionada con un posible problema en el sistema eléctrico utilizado en el puesto.

“Nuestra determinación preliminar es que se trata de un incendio accidental”, indicó Sheppard. “Mientras reconstruimos la escena y examinamos el contenido, creemos que algo falló o tuvo un mal funcionamiento en el sistema de iluminación eléctrica”.

Fourth of July came a little early for one Oklahoma city when a fireworks stand caught fire, lighting up the sky for miles. Neighbors say they heard several loud booms, then it turned into a clamor of explosion after explosion. The stand lost most of its inventory just weeks… pic.twitter.com/IybLr0GdY0 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 22, 2026

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El puesto afectado pertenece a Pyromaniacs, una empresa familiar dedicada a la venta de fuegos artificiales desde hace cerca de 30 años. De acuerdo con Phillip Basse, propietario del negocio, el incendio ocurrió cuando ya no había trabajadores dentro de la carpa.

“Es una bendición que nadie resultara herido”, afirmó Basse. “Eso es lo realmente importante para mí. Los fuegos artificiales se pueden reemplazar, pero una vida no”. El empresario explicó que todos los empleados habían terminado su jornada laboral y abandonado el lugar antes de que comenzara la emergencia.

“Tenemos seguridad nocturna que se queda todas las noches”, señaló. “Él no entra en la carpa. Por lo que nos ha contado, el incendio comenzó unos 15 minutos después de que todos se marcharan por la noche”. Las declaraciones del propietario coinciden con la versión preliminar entregada por las autoridades, que hasta el momento no han encontrado indicios de que el hecho haya sido provocado de manera intencional.

A fireworks stand erupts in flames in Broken Arrow, Oklahoma. Authorities say it took about 20 minutes to get the scene under control. No one was injured. pic.twitter.com/LXMhX7oy2n — 41NBC / WMGT-DT (@41NBC) June 22, 2026

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el incendio ocurrió justamente el mismo día en que el puesto abrió sus puertas para la temporada de ventas por el 4 de julio.

La familia Basse aseguró que, pese a sus años de experiencia comercializando productos pirotécnicos, nunca había enfrentado una situación similar. La ubicación del establecimiento fuera de los límites de la ciudad de Broken Arrow hizo que la investigación quedara en manos de la Oficina del Sheriff del Condado de Wagoner y de la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado.

Tras controlar la emergencia, los propietarios comenzaron a trabajar en la recuperación de sus operaciones. La familia indicó que su prioridad es volver a atender a los clientes y continuar con la temporada. “Estamos haciendo todo lo posible para poder empezar y terminar la temporada de la mejor manera posible”, manifestó Basse.

El empresario expresó además su esperanza de reabrir el puesto afectado en los próximos días. Mientras tanto, la empresa continúa operando en otros tres puntos de venta ubicados en Bixby y McAlester.

Según explicó el propietario, el puesto cumplía con varias medidas de seguridad, entre ellas la disponibilidad de dos extintores, dos entradas y dos salidas, señalización visible de prohibición de fumar y restricciones para evitar el consumo de cigarrillos cerca de la carpa. Afortunadamente solo terminó en un susto.

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