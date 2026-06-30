El senador demócrata de Arizona, Rubén Gallego, de origen colombiano, es objeto de una investigación federal en Estados Unidos por un presunto uso indebido de recursos de campaña para cubrir viajes familiares y otros gastos personales.

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De acuerdo con la información divulgada por ABC News y CBS News, la investigación busca establecer si el congresista destinó dinero de su comité de campaña para financiar desplazamientos de familiares a destinos como Puerto Rico, Miami, Nantucket y el Caribe, además de otros gastos que podrían no estar relacionados con actividades políticas.

Aunque la existencia de la investigación fue confirmada por fuentes cercanas al caso, hasta el momento Gallego no ha sido acusado formalmente de ningún delito. La revisión se centra en determinar si los desembolsos cumplían con la normativa federal sobre financiación de campañas o si representaban un beneficio personal.

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¿Qué responde Rubén Gallego a la investigación?

Según recogieron los citados medios, el senador rechazó las acusaciones y aseguró que no incurrió en ninguna irregularidad. A través de su equipo, sostuvo que las denuncias obedecen a motivaciones políticas y cuestionó que la administración del presidente Donald Trump utilice al Departamento de Justicia para perseguir a sus opositores.

Su oficina también indicó que el congresista no ha sido contactado directamente por el Departamento de Justicia de Estado Unidos sobre una eventual imputación y reiteró que los gastos señalados correspondían a actividades relacionadas con la recaudación de fondos y compromisos políticos.

La investigación surge pocos días después de que el Comité de Ética del Senado archivara una queja previa en la que no encontró evidencia suficiente para concluir que Gallego hubiera violado las normas de conducta de la cámara o la legislación federal. Sin embargo, esa decisión no impide que el Departamento de Justicia continúe con su propia indagación.

Gallego, hijo de madre colombiana y veterano del Cuerpo de Marines, fue elegido senador por Arizona en 2024 y es considerado una de las figuras emergentes del Partido Demócrata, incluso mencionado como posible aspirante presidencial para las elecciones de 2028.