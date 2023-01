El representante es un veterano de Irak que busca reemplazar a Krysten Sinema, la senadora que anunció en diciembre del año pasado que se uniría al Partido Independiente. De ser elegido, sería el primer senador latino de uno de los estados más competitivos del país, según la historia política.

Gallego es el representante demócrata por Arizona que hizo el anuncio de su candidatura este lunes al escaño en el Senado, que quedará disponible en 2024 gracias a la decisión de cambio de la senadora centrista.

Creciendo pobre, lo único que realmente tenía era el sueño americano. Como niño dormí en el piso. Limpie baños. Como infante de marina me fui a Irak. Siempre tenía el sueño. Hoy, demasiados ven que su sueño se les escapa. Me postulo para el Senado para recuperarlo, para usted. pic.twitter.com/Eqy1j8xicM — Ruben Gallego (@RubenGallego) January 23, 2023

“Como infante de la Marina, nunca retrocedo ante una pelea y en el Senado, lucharé para asegurarme de que todos los arizonenses tengan la misma oportunidad que tuve yo de conseguir el Sueño Americano”, indicó el congresista en un comunicado.

¿Quién es el latino que se lanzará al Senado de Estados Unidos?

Rubén Gallego es un congresista latino de primera generación, hijo de una colombiana y un mexicano, hizo pública su campaña con videos en inglés y también en español, en los quiso mostrar los humildes comienzos que tuvo junto a su familia y como hijo de una inmigrante.

Tiene 43 años y tendencias progresistas, es un veterano de combate de la Marina en la guerra de Irak, fue electo a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2015 y se ha desempeñado también como miembro en la Cámara estatal de Arizona.

“El problema no es que la Senadora Sinema haya abandonado el Partido Demócrata, es que ha abandonado a Arizona. Ha incumplido repetidamente sus promesas y luchado por los intereses de las grandes farmacéuticas y de Wall Street a nuestra costa. Me postulo para el Senado de EE.UU. porque los ricos y los poderosos no necesitan más defensores en Washington, pero las familias que no pueden pagar su propia comida sí”, aseguró Gallego en declaraciones a los medios.

Por su parte el Comité Senatorial Republicano Nacional le dijo este lunes a través de un comunicado de prensa que le “da la bienvenida” a la carrera.