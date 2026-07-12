El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que están disponibles vacantes para ingresar a la entidad mediante la convocatoria que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para entidades del orden nacional.

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La entidad invitó a los interesados a consultar los requisitos establecidos para cada cargo y completar el proceso de inscripción a través de la plataforma habilitada por la CNSC.

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Cómo aplicar a las vacantes del Invima

De acuerdo con la información divulgada por el Invima, los aspirantes deben revisar la oferta disponible dentro de la convocatoria de la CNSC, verificar que cumplen los requisitos del cargo de su interés y hacer la inscripción dentro de los plazos establecidos.

El proceso se desarrolla mediante la plataforma oficial de la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde también se encuentra la información sobre perfiles, etapas del concurso y condiciones de participación.

Cuántas vacantes ofrece el Invima

La convocatoria contempla 325 vacantes para diferentes cargos en el Invima, como parte del concurso de mérito para entidades del orden nacional.

La entidad señaló que este proceso busca fortalecer su capacidad institucional y continuar apoyando las labores de vigilancia sanitaria en el país.

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