Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la capital colombiana da un paso adicional para acercar la información pública a la ciudadanía y estimular su participación en actividades culturales, recreativas y deportivas. De acuerdo con lo anunciado por Catastro Bogotá, la entidad presentó un mapa interactivo que reúne toda la programación del Festival de Verano 2026 con el respaldo oficial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad encargada de suministrar los datos sobre los distintos eventos. Esta herramienta digital forma parte de un trabajo conjunto de distintas entidades distritales y facilita el acceso consolidado a la agenda del festival en un solo sitio, evitando que los ciudadanos deban ir de un portal a otro para encontrar la información correspondiente.

Sigue a PULZO en Discover

El mapa interactivo puede consultarse en la dirección mapas.bogota.gov.co. Al ingresar, basta con escribir en el buscador la frase “Festival de Verano 2026” y, de inmediato, se desplegarán sobre el plano de la ciudad todos los eventos programados. Al seleccionar cualquiera de ellos, el usuario podrá ver con claridad la ubicación específica, los horarios y los detalles básicos relacionados con cada actividad. Esto no solo mejora el acceso a la información, sino que también posibilita una mejor planeación de la visita a las distintas actividades, pues permite conocer de antemano la oferta y organizar recorridos de acuerdo con los intereses o necesidades.

Según Catastro Bogotá, la plataforma integra la información proveniente de todas las entidades distritales involucradas en el Festival de Verano. Esto significa que la consulta incluye una oferta consolidada y actualizada, con datos sobre ubicación georreferenciada, tipos de actividades, horarios y escenarios disponibles. Además, el sistema está diseñado para que pueda ser navegado con facilidad tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles, lo que otorga flexibilidad y acceso permanente durante todos los días que dure el Festival.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de Catastro Bogotá con la utilización de información geográfica en beneficio de la ciudadanía. Al centralizar los datos y apoyar la articulación institucional del Distrito, la herramienta busca que más ciudadanos participen y disfruten de las celebraciones de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar la programación del Festival de Verano 2026 en el mapa interactivo de Bogotá?

Para acceder a toda la oferta cultural, recreativa y deportiva del Festival de Verano 2026, usted debe ingresar a mapas.bogota.gov.co y escribir “Festival de Verano 2026” en el buscador. Así podrá visualizar cada evento georreferenciado, consultar la ubicación, los horarios y detalles de cada actividad directamente sobre el mapa, de manera sencilla y centralizada.

¿Qué beneficios ofrece el mapa interactivo del Festival de Verano 2026 para los ciudadanos?

El mapa interactivo provee información consolidada de todos los eventos del Festival, permitiendo que las personas planeen con antelación su asistencia y recorridos. Facilita el acceso desde diferentes dispositivos, centraliza la información de entidades distritales y agiliza la toma de decisiones sobre cuáles actividades aprovechar durante el Festival de Verano 2026 en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z