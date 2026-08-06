Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bajo la dirección de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con Carlos Fernando Galán a la cabeza, diferentes entidades y organizaciones vienen uniéndose para promover el cuidado del espacio público y la educación ambiental en la ciudad. En este contexto, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), en articulación con HandsOn Colombia y la organización internacional Altruism Now, impulsó recientemente una jornada de voluntariado ambiental en la Unidad de Protección Integral (UPI) Perdomo. De acuerdo con datos publicados por la Alcaldía y por IDIPRON, esta actividad se diseñó para fortalecer la formación integral, la sostenibilidad y el bienestar de adolescentes y jóvenes que participan en los procesos de la entidad.

Sigue a PULZO en Discover

La jornada se centró en el mejoramiento tanto de las instalaciones como de la huerta comunitaria de la unidad. Durante este espacio, voluntarios y jóvenes participaron en tareas colaborativas que permitieron transformar diferentes áreas de la UPI. Según la información oficial, estas acciones promovieron la construcción de sentido de pertenencia, el cuidado del entorno y, de manera especial, el desarrollo de hábitos responsables, esenciales para la protección de los recursos naturales. El enfoque de la iniciativa apuntó a que los participantes no solo contribuyeran al embellecimiento y adecuación física del lugar, sino que asumieran aprendizajes significativos en torno a la educación ambiental.

En la estrategia se articuló el Proyecto Ambiental liderado por HandsOn Colombia, organización enfocada en experiencias de voluntariado y procesos educativos para el fortalecimiento del tejido social. De acuerdo con lo informado por la administración distrital, gracias a este proyecto se busca ofrecer vivencias transformadoras que impacten tanto de manera individual como colectiva a las poblaciones jóvenes, fomentando su desarrollo personal y comunitario. El voluntariado propuso, además, el arte como herramienta de encuentro social y construcción de oportunidades, tal como lo resaltó IDIPRON a través de sus canales oficiales.

Este tipo de alianzas evidencia la importancia que le otorga la administración distrital a la generación de espacios participativos e incluyentes. La consolidación de escenarios donde la comunidad, los voluntarios y las organizaciones confluyen permite promover el fortalecimiento de valores, la construcción de proyectos de vida y la adopción de prácticas sostenibles. Así, Bogotá avanza en la meta de convertirse en una ciudad más incluyente, solidaria y responsable con el medio ambiente, de acuerdo con el propósito trazado por la Alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se realizaron durante la jornada de voluntariado ambiental en la UPI Perdomo?

Durante la jornada, voluntarios y jóvenes intervinieron diferentes espacios de la Unidad de Protección Integral Perdomo, enfocándose en el mejoramiento de las instalaciones y la huerta. Estas acciones promovieron el trabajo colaborativo, el sentido de pertenencia y el aprendizaje de hábitos responsables hacia la protección del medio ambiente, según la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y IDIPRON.

¿Cuál es el objetivo del Proyecto Ambiental impulsado por HandsOn Colombia en Bogotá?

El Proyecto Ambiental liderado por HandsOn Colombia busca integrar el voluntariado y la educación ambiental para fortalecer el tejido social y ofrecer experiencias transformadoras a adolescentes y jóvenes. De acuerdo con la información oficial compartida por la administración distrital, el objetivo es aportar al desarrollo personal y comunitario, así como promover la sostenibilidad y el bienestar de los participantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z