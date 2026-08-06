Por: El Espectador

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La reciente presentación del proyecto de reforma tributaria distrital por parte de la Alcaldía de Bogotá ha suscitado un intenso debate sobre su verdadero alcance y los impactos en el bolsillo de los capitalinos. El proyecto, que pretende conseguir ingresos adicionales cercanos a COP 1,2 billones anuales mediante modificaciones tanto al impuesto predial como al de Industria y Comercio (ICA), estuvo rodeado de incertidumbre, especialmente por referencias iniciales que sugerían nuevos gravámenes sobre plataformas como Bre-B y billetes virtuales.

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Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, salió al paso de la polémica afirmando que “Bogotá no va a gravar a Bre-B ni a ninguna billetera virtual”. Según declaraciones de la funcionaria, recogidas en reportes de El Espectador, el texto inicial del proyecto incluía un error al mencionar estos instrumentos digitales. Cadena aclaró que la reforma busca, por el contrario, eliminar la retención del ICA a pequeños comerciantes por los pagos recibidos a través de tarjetas, y que tanto Bre-B como otras billeteras virtuales seguirán exentas de esa retención, como sucede hasta el momento. La funcionaria aceptó públicamente que la confusión se originó por una interpretación equivocada del articulado original, hecho por el cual se comprometió a precisar la información.

No obstante, la reacción de sectores del Concejo de Bogotá fue inmediata. Heidy Sánchez, concejala del Pacto Histórico, no quedó satisfecha con la justificación de la Secretaría de Hacienda. En su opinión, la supuesta equivocación sobre el tributo al uso de billeteras digitales respondía a una “estrategia política” para viabilizar la aprobación de la reforma. Sánchez insistió en que el articulado inicial sí promovía la ampliación de la retención del ICA y alertó sobre posibles repercusiones negativas para ciudadanos y mipymes de la ciudad. La concejala anunció que mantendrá su seguimiento al trámite del proyecto para evitar que afecte a los contribuyentes más vulnerables.

El trasfondo de la reforma es la apretada ecuación fiscal que hoy enfrenta Bogotá, agravada especialmente por el alza del salario mínimo de 2026. De acuerdo con el concejal Juan David Quintero, este incremento significó un sobrecosto de COP 1,69 billones en el presupuesto citadino. El mayor impacto se concentra en el sector movilidad, con un faltante superior a los COP 755.000 millones, de los que aproximadamente COP 655.000 millones corresponden al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Por eso, el Distrito defiende la urgencia de estos ajustes tributarios para enfrentar las presiones financieras y asegurar la continuidad de servicios y obras esenciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la retención del impuesto de Industria y Comercio para los pequeños comerciantes de Bogotá?

La retención del impuesto de Industria y Comercio (ICA) consiste en que los pagos que reciben los pequeños comerciantes, por ejemplo, a través de tarjetas, se les descuenta este tributo automáticamente. El proyecto de reforma planteado por la Alcaldía de Bogotá busca eliminar esta retención para ciertos pequeños comerciantes, con el objetivo de aliviar su carga tributaria y facilitar sus operaciones comerciales, según lo indicado por la Secretaría de Hacienda.

¿Cómo podría afectar la reforma tributaria a las mipymes y ciudadanos de Bogotá?

Diferentes voces advierten que la reforma tributaria podría tener consecuencias negativas para mipymes y ciudadanos si se amplía el mecanismo de retención de impuestos a nuevas formas de pago, como billeteras virtuales. Según críticas como la de la concejala Heidy Sánchez, esto podría incrementar la carga tributaria sobre los pequeños negocios y afectar el bolsillo de los habitantes de la ciudad, de ahí la importancia del seguimiento detallado al articulado definitivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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