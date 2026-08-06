Por: Portal Bogotá

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La capital del país implementó una reorganización significativa en el servicio de buses TransMiZonales, un componente clave del sistema de transporte TransMilenio. De acuerdo con información publicada en el portal Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, la intervención se enfocó en los paraderos 534A09 (Módulo A), 534B09 (Módulo B) y 534C09 (Módulo C). Estos puntos se localizan específicamente en el barrio San Bernardino XIX, sobre la carrera 95A con calle 75A Sur, área perteneciente a la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá.

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La reubicación y redistribución de las rutas permite una mejor organización del tránsito y la movilidad en la zona, orientando los buses a módulos específicos según su destino y trayecto. Según el documento oficial de TransMilenio, en el Módulo A (paradero 534A09) ahora hacen parada rutas que van desde Bilbao, Puente de Guadua, Chapinero, Porciúncula, Unicentro y Toberín hacia Metrovivienda o Parques de Bogotá. Entre estas, se destacan las rutas C147/G147, D208/G208 y Z8, entre otras, consolidando el papel clave de este módulo para quienes viajan hacia el norte y centro de la ciudad.

Por su parte, en el Módulo B (paradero 534B09), confluyen rutas como la B902/G902 y la F512/G512, que conectan Metrovivienda con puntos relevantes como Calle 222, Calle 170, Portal Américas, Fiscala Alta y Casablanca Norte. El ajuste busca facilitar la transferencia eficiente para los pasajeros que se desplazan tanto hacia el occidente como hacia sectores residenciales y comerciales.

El Módulo C (paradero 534C09) fue designado para rutas cuya cobertura parte de Suba Corpas, Bilbao, Chapinero Central y otros orígenes, en vías de conectar con Metrovivienda, Parques de Bogotá o La Marlene. Así, rutas como la C137/G137 y la A532/G532 tienen puntos de encuentro controlados, optimizando los trayectos para quienes viven o trabajan al sur y suroccidente de la ciudad.

De este modo, la reconfiguración implementada por TransMilenio, según la información consolidada por el sitio web oficial del sistema y la Alcaldía de Bogotá, parece estar orientada a lograr mayor eficiencia en los desplazamientos, minimizando confusiones en los abordajes, previniendo congestiones y promoviendo un uso más organizado de los paraderos en el sector de Bosa. Se recomienda a los ciudadanos tener recargada su Tarjeta TuLlave y consultar la TransMiApp para planificar sus desplazamientos en tiempo real y evitar inconvenientes. Esta app oficial permite verificar rutas, horarios y paraderos actualizados.

¿Qué rutas de buses TransMiZonales paran en los módulos A, B y C de San Bernardino XIX?

En los módulos A, B y C de los paraderos 534A09, 534B09 y 534C09, respectivamente, hacen parada rutas como C147/G147, D208/G208, A507/G507, Z8, B902/G902, F512/G512, C137/G137, A532/G532 y otras que enlazan Metrovivienda y Parques de Bogotá con sectores como Bilbao, Chapinero, Suba Corpas, Portal Américas y Casablanca Norte, entre otros; todas ellas según el listado publicado por TransMilenio en su página oficial.

¿Dónde quedan los paraderos 534A09, 534B09 y 534C09 del servicio TransMiZonal en Bogotá?

Estos tres paraderos están ubicados en el sector del barrio San Bernardino XIX, exactamente sobre la carrera 95A con calle 75A Sur, dentro de la localidad de Bosa, según la información suministrada por el portal oficial Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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