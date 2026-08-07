Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá se prepara para celebrar sus 488 años de fundación con un conjunto de actividades pensadas para todos los públicos, entre las que destaca el Festival de Cometas 2026, organizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). De acuerdo con la información oficial difundida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, este evento gratuito invita a la ciudadanía a reunirse este sábado 8 de agosto en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar, en la localidad de Teusaquillo, desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. El escenario, reconocido como uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad, será el epicentro de una jornada al aire libre en la que niñas, niños, jóvenes y personas mayores podrán disfrutar de una tradición emblemática de la cultura capitalina.

Sigue a PULZO en Discover

El Festival de Cometas forma parte central del Festival de Verano 2026, una agenda extendida de actividades que, según el IDRD, busca promover el aprovechamiento del espacio público y fortalecer la convivencia ciudadana. Entre las propuestas de la jornada se cuentan exhibiciones de cometeros nacionales, espectáculos acrobáticos, una muestra de cometas gigantes, así como talleres didácticos y actividades diseñadas para que toda la familia pueda participar. Con estas iniciativas, la ciudad reivindica el valor de las costumbres que, año tras año, han reunido a las familias bogotanas, llenando el cielo de color y simbolizando unión y alegría.

Todas las actividades del festival son gratuitas y el IDRD recomienda a quienes deseen asistir que consulten la programación oficial a través de la página web del Festival de Verano, las cuentas en redes sociales de la entidad y la aplicación móvil Vive IDRD. De acuerdo con la organización, esta consulta previa es clave para verificar horarios, escenarios, requisitos de inscripción y condiciones de ingreso, dado que pueden presentarse ajustes operativos en la programación. Así mismo, la Alcaldía Mayor de Bogotá invita a la ciudadanía a mantenerse informada sobre otras opciones de entretenimiento y cultura que se ofrecerán en toda la ciudad del 6 al 9 de agosto, en el marco de esta celebración histórica.

La cita con el tradicional Festival de Cometas será en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar, localizada en la avenida carrera 68 #63-13, en la localidad de Teusaquillo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza el Festival de Cometas 2026 en Bogotá?

El Festival de Cometas 2026 se llevará a cabo el sábado 8 de agosto en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar, ubicada en la localidad de Teusaquillo. El evento es gratuito y se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., como parte de las celebraciones por los 488 años de Bogotá, según la programación oficial difundida por el IDRD.

¿Qué actividades ofrece el Festival de Cometas del IDRD y cómo consultar la programación?

El Festival de Cometas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) incluye exhibiciones de cometeros, shows acrobáticos, cometas gigantes y talleres para todos los públicos. Para conocer detalles sobre horarios, escenarios y condiciones de ingreso, la Alcaldía Mayor de Bogotá recomienda consultar la programación en el sitio web oficial del Festival de Verano, las redes sociales del IDRD y la aplicación móvil Vive IDRD.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z