Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra su aniversario 488 en agosto de 2026 y, para conmemorar la ocasión, la ciudad se convierte en escenario de actividades gratuitas para locales y visitantes dentro del Festival de Verano, impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), según lo informado por el portal oficial de la administración distrital. Durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto, la programación destaca cuatro encuentros pensados para todas las edades y gustos: Lunada de Verano, Villa Familiar, Villa Peluda y Distrito A - eSports.

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La Lunada de Verano invita a vivir una noche diferente en el Parque de los Novios, en la localidad de Barrios Unidos, el sábado 8 de agosto de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Según el IDRD, esta actividad consiste en recorrer un circuito al aire libre inspirado en las fases de la Luna, con estaciones que guían a las personas asistentes a través de retos físicos de intensidad progresiva, promoviendo hábitos de vida saludable y bienestar en familia sin requerimiento de inscripción.

Villa Peluda se habilitará durante los dos días del evento en el Parque Simón Bolívar, Óvalo 3, en la localidad de Teusaquillo, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Este espacio está dedicado al bienestar de las mascotas y sus cuidadores. La agenda incluye actividades de educación, integración y recreación, además de una carrera canina llamada Canicross de 4,8 kilómetros, programada para el 9 de agosto y dividida en varias categorías. La inscripción para el Canicross es limitada y se anunciará a través de las redes sociales oficiales del IDRD.

Simultáneamente, la Villa Familiar, también en el Parque Simón Bolívar, promete experiencias lúdicas para niños, niñas y familias, a través de juegos, desafíos físicos, actividades de creatividad y espacios accesibles para personas con discapacidad. Todo se realizará sin costo ni inscripción previa, asegurando un entorno incluyente para convivir y fortalecer lazos familiares, de acuerdo con los anuncios de la Alcaldía y el IDRD.

El Festival también da lugar al Distrito A - eSports, evento de deportes electrónicos y alternativos, cuya tercera edición enmarca competencias y exhibiciones de tecnología, movimiento y nuevas tendencias. Entre los torneos figuran juegos como Valorant, Fortnite y otras disciplinas emergentes, en jornadas de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. (IDRD).

La Alcaldía Mayor recomienda consultar en el sitio web y redes sociales del Festival cualquier actualización sobre horarios, lugares, requisitos y condiciones de ingreso, dado que la agenda podría ajustarse por motivos operativos. Para más información, se sugiere acudir a los canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales del Festival de Verano 2026 en Bogotá?

Durante el Festival de Verano 2026, cuatro eventos sobresalen: la Lunada de Verano, donde se promueve el bienestar y actividad física familiar; Villa Peluda, enfocada en la recreación y el cuidado animal, incluyendo el Canicross; Villa Familiar, un espacio lúdico y accesible para toda la familia; y Distrito A - eSports, evento que reúne competencias de deportes electrónicos y alternativos. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público según lo informado por la Alcaldía y el IDRD.

¿Cómo puedo participar en el Canicross del Festival de Verano 2026 en Bogotá?

La inscripción para la carrera canina Canicross, uno de los eventos principales de Villa Peluda, tiene cupos limitados. Las personas interesadas deberán registrarse a través de un enlace que se compartirá en las redes sociales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Se recomienda estar atentos a la información oficial para asegurar la participación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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