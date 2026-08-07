Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene una intensa ofensiva contra el tráfico de drogas, como lo evidencian los más recientes operativos que impactaron al grupo delincuencial organizado ‘El Mesa’. En estas acciones, se logró dejar fuera de circulación una cantidad significativa de estupefacientes: 69 kilogramos de marihuana y 165 kilogramos de cocaína, que presuntamente estaban destinados a ser distribuidos en la ciudad. De acuerdo con la información oficial divulgada por la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los procedimientos se desarrollaron en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y congregaron esfuerzos en las localidades de San Cristóbal y Suba.

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Durante estas diligencias, la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) adelantó seis registros y allanamientos, con el resultado de la captura en flagrancia de ocho personas, siete de las cuales fueron identificadas como presuntos integrantes de ‘El Mesa’. Esta organización ha sido señalada por las autoridades como responsable de la venta de estupefacientes y homicidios en Bogotá, especialmente en barrios como Tibabuyes Occidental, Rincón Norte y Puerta al Sol.

Entre los capturados se encuentran figuras clave: alias ‘Barbas’, presunto administrador y recolector del dinero ilícito, y alias ‘Oso’, señalado como jefe de sicarios y principal encargado de la logística. A estos se suman alias ‘Vives’, quien presuntamente ejercía de sicario; ‘Liz’, ‘La Abuela’ y ‘Tomás’, responsables de dosificar y almacenar drogas y armas en sus residencias; y alias ‘Eliecer’, vinculado con la manipulación y almacenamiento de armas. Según la investigación, esta estructura obtenía ingresos cercanos a los 100 millones de pesos cada semana y rotaba miembros entre Antioquia y Bogotá para evadir a las autoridades, amparándose en documentos de identificación falsos.

En los allanamientos realizados se incautaron, además de la droga, elementos asociados con su distribución: papel especial para cigarrillos, bolsas tipo Ziploc, cápsulas de clorhidrato de cocaína, cartuchos de munición, grameras, celulares, tarjetas SIM y un detallado cuaderno con registros contables. Tras su captura, seis de los implicados recibieron medida de aseguramiento domiciliaria tras aceptar los cargos, mientras uno fue dejado en libertad por no contar con antecedentes. Un segundo operativo en San Martín Sur dejó la incautación adicional de 69 kilogramos de marihuana, 165 gramos de cocaína y 12 cartuchos; el implicado también fue remitido a las autoridades competentes.

La recomendación de las autoridades distritales es denunciar cualquier actividad delictiva a través de la Línea de Emergencias 123, contribuyendo así con la lucha por una Bogotá más segura.

¿Quiénes son los integrantes de ‘El Mesa’ capturados en Bogotá?

De acuerdo con la información provista por la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, entre los siete principales capturados se identifican alias ‘Barbas’, señalado como administrador y responsable de recaudar ganancias ilícitas; alias ‘Oso’, jefe de sicarios y logístico; ‘Vives’, presunto sicario; ‘Liz’, ‘La Abuela’ y ‘Tomás’, encargados de dosificar y guardar drogas y armas; y alias ‘Eliecer’, relacionado con la manipulación de armas. Todos fueron vinculados a actividades de microtráfico y homicidio en la capital.

¿Cómo operaba la estructura criminal ‘El Mesa’ en Bogotá?

Según la investigación oficial, ‘El Mesa’ ejercía influencia principalmente en los barrios Tibabuyes Occidental, Rincón Norte y Puerta al Sol, donde coordinaban la distribución de estupefacientes y cometían delitos violentos. Obtenían ingresos semanales que rondaban los 100 millones de pesos y rotaban a sus miembros entre Antioquia y Bogotá, usando documentación falsa para evadir controles. La organización almacenaba armas y drogas en distintos puntos de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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