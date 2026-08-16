Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDS) finalizó una extensa jornada de adecuaciones en jardines infantiles, marcada por la renovación de más de 44.000 metros cuadrados en 38 centros educativos. De acuerdo con la información oficial, estas intervenciones beneficiarán a cerca de 5.000 niñas y niños al ofrecer entornos especialmente adecuados para su bienestar y desarrollo. Los trabajos, que incluyeron renovación de cubiertas, pisos, muros y pintura, respondieron a la necesidad de crear espacios seguros, dignos y apropiados para la primera infancia, tal como lo mencionó la dependencia distrital.

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La culminación de estas obras fue acompañada por una visita del secretario Distrital de Integración Social, Roberto Angulo, quien recorrió jardines infantiles emblemáticos como Sabana Grande y Rafael Pombo en Fontibón, Trinidad Galán en Puente Aranda, Samper Mendoza en Los Mártires y Marco Iriarte en Rafael Uribe Uribe. Durante estos encuentros, Angulo interactuó tanto con los menores como con sus familias, quienes perciben significativa la mejora en los entornos educativos.

Un ejemplo de dicho impacto lo relató Diana Salamanca, madre de Juan José, un niño con autismo que asiste al jardín Rafael Pombo. Ella destacó que, tras la llegada de su hijo al centro renovado, ha notado avances en su desarrollo y sociabilidad, lo que resalta la importancia de contar con espacios optimizados y atentos a las necesidades integrales de la niñez.

De acuerdo con la SDS, estas remodelaciones tuvieron una inversión superior a los 15.000 millones de pesos, lo que refleja el compromiso de la administración local con el mejoramiento de las condiciones para la primera infancia. Además, la entidad señaló que no solo se quedó en las obras físicas, pues actualmente avanza en la implementación de un Sistema Distrital de Atención Integral a la Primera Infancia, una estrategia que busca fortalecer de manera permanente los servicios y profesionales encargados del cuidado y educación de los niños en la ciudad.

Actualmente, Bogotá cuenta con 365 jardines infantiles bajo la administración de la Secretaría Distrital de Integración Social, los cuales han atendido a más de 49.000 niñas y niños durante este año, según datos oficiales. Esta red sigue consolidándose como un referente en la garantía del desarrollo y la protección de los más pequeños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos jardines infantiles renovó la Secretaría de Integración Social en Bogotá y a cuántos niños beneficia?

De acuerdo con información suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social, fueron renovados 38 jardines infantiles en Bogotá, lo que se traduce en la mejora de los espacios para cerca de 5.000 niñas y niños que podrán disfrutar de ambientes seguros y adecuados para su crecimiento.

¿Qué es el Sistema Distrital de Atención Integral a la Primera Infancia que menciona Integración Social?

El Sistema Distrital de Atención Integral a la Primera Infancia, impulsado por la Secretaría Distrital de Integración Social, consiste en una estrategia para fortalecer de manera continua tanto los servicios destinados a la niñez como las capacidades de las personas responsables de su bienestar y educación en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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