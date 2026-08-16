Por: Portal Bogotá

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Durante el domingo 16 y el lunes festivo 17 de agosto de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) implementará una medida especial para mejorar la movilidad de los viajeros que ingresan a Bogotá desde el norte. Según información oficial publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, en estos días se realizará un reversible en la carrera Séptima. Esto significa que el corredor vial tendrá un único sentido, norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183, con el objetivo de agilizar el ingreso de vehículos durante el retorno del puente festivo.

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El horario del reversible será a partir de las 4:30 p. m. y se extenderá hasta las 8:00 o 9:00 p. m., según la cantidad de vehículos que circulen en ese momento, de acuerdo con la SDM. Esta medida busca ordenar el flujo y ofrecer una alternativa más eficiente para quienes regresan a la capital por este importante acceso. La recomendación principal para los ciudadanos es que planeen su viaje teniendo presente los cambios en el sentido de la vía, para evitar contratiempos y congestiones innecesarias.

Adicionalmente, el lunes festivo 17 de agosto regirá la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, esta restricción funcionará de la siguiente manera: entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar vehículos cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6, 8). Luego, desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., el ingreso será exclusivo para placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

El pico y placa regional aplica en nueve corredores principales de entrada a Bogotá: autopista Norte, autopista Sur, avenida Centenario (calle 13), avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí. El objetivo de implementar estas restricciones es distribuir de manera más equitativa el flujo vehicular y evitar colapsos en los accesos a la ciudad en días de alta demanda.

La SDM recomienda a todos los viajantes programar sus retornos con antelación y consultar los horarios de restricción para facilitar su ingreso y contribuir al orden vial en el interior de la ciudad.

¿Cómo afecta el reversible en la carrera Séptima al ingreso a Bogotá en puente festivo?

El reversible en la carrera Séptima, que funciona en sentido norte-sur desde la calle 245 hasta la calle 183, permite que el flujo de vehículos se mantenga en un solo sentido durante las horas de mayor retorno, facilitando así el ingreso a Bogotá y reduciendo el congestionamiento habitual en este corredor, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué es el pico y placa regional en Bogotá y cómo opera en festivos?

El pico y placa regional es una restricción vehicular que limita el ingreso a Bogotá dependiendo del último dígito de la placa del vehículo y del horario durante los días festivos. De acuerdo con la SDM, este mecanismo busca distribuir el flujo vehicular e impedir congestiones, dividiendo el ingreso en horarios para vehículos con placa par e impar en los principales corredores viales de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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