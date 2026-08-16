Por: Portal Bogotá

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La serie animada ‘Un río de preguntas’, transmitida por el canal infantil y juvenil Eureka, de Canal Capital, fue galardonada recientemente en la segunda edición de los premios Príncipe de los Páramos. De acuerdo con el portal oficial de Bogotá, la producción recibió dos premios: Mejor Serie de Animación y Mejor Actuación de Voz, este último otorgado a la reconocida artista antioqueña Sara Delgado. La iniciativa, respaldada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), ha logrado destacar por su enfoque en la prevención del abuso sexual infantil y la promoción de ambientes de confianza en los hogares.

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‘Un río de preguntas’ es una serie pensada para niños, niñas y adolescentes, en la que los contenidos buscan naturalizar conversaciones sobre el cuidado personal y el derecho de los menores a expresar inquietudes, establecer límites y buscar apoyo. Producida por Estudio Marañacos bajo la dirección de Ana María Castiblanco, la historia gira en torno a Río, la mascota de los mellizos Valeria y Leonardo, quien a través de preguntas curiosas sobre el mundo humano motiva a los jóvenes televidentes a reflexionar sobre la importancia de su propio bienestar y cómo actuar si algo les incomoda. Sara Delgado, galardonada en cinco ocasiones con los Voice Arts Awards en Estados Unidos, da vida a este personaje y resalta que, aunque la serie no resuelve la problemática del abuso sexual, sí abre caminos para prevenirlo y hablar de él de forma valiente y accesible para los niños y sus familias.

Según expresó Delgado en entrevista con Portal Bogotá, las problemáticas abordadas por la serie han existido siempre, pero la comunicación actual y las redes sociales han permitido visibilizarlas. Destacó también que cada capítulo cuida especialmente el lenguaje, utiliza el humor y presenta resoluciones amables, facilitando que tanto niños como adultos se sientan cómodos y comprendidos al tratar estos temas complejos. La frase que acompaña la serie, “preguntas valientes, para adultos presentes”, resume su objetivo principal: fomentar el diálogo y la prevención, involucrando activamente a los adultos cercanos.

Además de los diez capítulos de la serie, ‘Un río de preguntas’ ofrece guías pedagógicas y artículos de contexto dirigidos a maestros, padres, madres y cuidadores. Todos estos recursos están disponibles en el portal de Canal Capital, brindando herramientas útiles para continuar conversaciones sobre cuidado, respeto y confianza entre adultos y menores.

¿Dónde se puede ver la serie ‘Un río de preguntas’ y acceder a sus materiales pedagógicos?

La serie ‘Un río de preguntas’, junto con las guías pedagógicas y artículos complementarios, puede consultarse de manera gratuita en el sitio web oficial de Canal Capital (www.canalcapital.gov.co/programa/un-rio-de-preguntas/). Allí, familias, maestros y cuidadores encontrarán recursos para abordar la prevención del abuso sexual infantil.

¿Cómo contribuye la serie ‘Un río de preguntas’ a la prevención del abuso sexual infantil en Bogotá?

De acuerdo con Portal Bogotá, la serie aporta creando espacios de confianza donde niños y niñas puedan expresar inquietudes, al tiempo que enseña que su cuerpo les pertenece, pueden decir “no” y deben buscar siempre el apoyo de un adulto de confianza. El enfoque didáctico y el lenguaje adaptado facilitan la prevención y el acompañamiento en el entorno familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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