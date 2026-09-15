Por: EL PILON SA

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Abraham Gil, joven de 23 años, fue encontrado sin vida el lunes 14 de septiembre en la cascada Pozo Verde, ubicada en la zona rural de Santa Marta. De acuerdo con información de medios como Periódico Tu Razón y Hoy Diario del Magdalena, el incidente ocurrió en el sector de La Lisa, jurisdicción de Las Tinajas, cerca del Páramo de San Isidro, en el corregimiento de Bonda. El joven había ingresado el domingo anterior al agua de este popular atractivo natural acompañado de su novia y, tras sumergirse, desapareció sin que nadie lo viera volver a la superficie.

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El desarrollo de los acontecimientos quedó registrado en una grabación realizada por la pareja de Abraham Gil, donde puede escucharse a la joven pedirle que regrese hacia la orilla, visiblemente preocupada por el rumbo que tomaba su acompañante. Segundos después, el joven dejó de ser visible, situación que llevó a su pareja a solicitar inmediatamente el apoyo de las personas presentes en el lugar. Familiares y amigos acudieron de inmediato para ayudar a localizarlo, uniéndose a los habitantes locales en una búsqueda que se extendió durante horas.

Las labores de rescate se complicaron debido a las difíciles condiciones del pozo, caracterizado por la presencia de remolinos y corrientes de retorno, elementos que aumentan el riesgo de accidentes en esa área. Finalmente, uno de los amigos de Abraham logró ubicar el cuerpo tras sumergirse repetidamente y, con la ayuda de un lazo, extrajo el cuerpo sin vida del joven, como reportaron fuentes locales.

Pozo Verde es un espacio frecuentado por visitantes interesados en disfrutar la naturaleza y bañarse en el lugar, sin embargo, el accidente ha encendido alarmas sobre los riesgos de ingresar sin autorización o medidas de precaución adecuadas. La muerte de Abraham Gil causó notable preocupación en la comunidad, llevando a que Adriana Bernal, líder social y gestora local, informara acerca del cierre informal de acceso al sitio para impedir el ingreso de nuevos visitantes, mientras se evalúan posibles medidas de seguridad más estrictas.

Según palabras de Bernal, el turismo debe ser una alternativa para vivir la naturaleza sin riesgos innecesarios, por lo que insistió en que la belleza natural del sector debe estar acompañada de acciones preventivas para reducir accidentes de este tipo. De acuerdo con Voces 89.4 FM, Abraham fue arrastrado por la fuerza del agua, la cual lo llevó hasta el fondo de la cascada, hecho que resalta la necesidad de extremar las precauciones en entornos naturales con características similares.

¿Por qué es peligroso bañarse en pozos naturales como Pozo Verde en Santa Marta?

Bañarse en pozos naturales como Pozo Verde conlleva riesgos importantes debido a la presencia de remolinos y corrientes de retorno, que pueden arrastrar a las personas hacia el fondo o impedir su salida a la superficie. La falta de medidas de seguridad y la ausencia de supervisión aumentan la posibilidad de accidentes, especialmente si no se conocen las condiciones del lugar.

¿Qué medidas ha tomado la comunidad tras la muerte de Abraham Gil en Pozo Verde?

Después del lamentable fallecimiento de Abraham Gil, la comunidad local decidió cerrar informalmente el acceso a Pozo Verde. Esta decisión busca evitar nuevos incidentes y brindar tiempo para analizar las condiciones de seguridad del sitio y la implementación de medidas que permitan a visitantes disfrutar del entorno natural con menor riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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