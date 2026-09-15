Por: EL PILON SA

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Abraham Gil, un joven de 23 años, perdió la vida este lunes 14 de septiembre luego de haber desaparecido en las aguas de la cascada Pozo Verde, ubicada en la zona rural de Santa Marta. La tragedia tuvo lugar luego de que Gil se sumergiera en el agua durante una salida recreativa junto a su pareja en la tarde del domingo precedente, según información registrada por medios como Periódico Tu Razón y Hoy Diario del Magdalena.

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El hecho ocurrió en el sector conocido como La Lisa, que corresponde a la jurisdicción de Las Tinajas, cerca del Páramo de San Isidro, específicamente en el corregimiento de Bonda. Según los testimonios recopilados, Abraham ingresó al agua y en un determinado momento se sumergió, sin volver a salir a la superficie. Parte de las circunstancias quedó registrada en un video tomado por su novia, en el que se la escucha diciendo “ven”, lo que revela que la joven notó una alarma cuando él nadó hacia una zona más profunda o alejada del pozo. Este llamado no consiguió evitar su desaparición, pese a los intentos inmediatos de su pareja por pedir auxilio a las personas presentes en el lugar.

Familiares, amigos y visitantes se movilizaron rápidamente para iniciar la búsqueda de Abraham dentro de las profundas aguas de la cascada. Las labores se prolongaron durante varias horas, debido a las complicadas condiciones del pozo, cuyas aguas destacan por sus remolinos y peligrosas corrientes de retorno, factores que dificultaron el acceso y posterior rescate del cuerpo. Finalmente, uno de los amigos del joven logró ubicarlo al sumergirse a fondo y extrajo el cuerpo utilizando un lazo.

Pozo Verde es reconocido como un destino habitual para quienes buscan bañarse y disfrutar del entorno natural; sin embargo, la trágica muerte de Abraham Gil provocó preocupación entre los moradores del sector. Los riesgos que implica sumergirse en estas aguas sin supervisión o sin precauciones quedaron en evidencia tras el accidente. En respuesta, Adriana Bernal, gestora social y líder de la comunidad citada por los medios, explicó que se decidió cerrar el acceso al lugar de manera informal, como una medida preventiva en tanto se evalúan las condiciones de seguridad que deberían regularse para proteger a los visitantes. Bernal recalcó la importancia de que el turismo de naturaleza vaya acompañado de precauciones, ya que “no es para despedir vidas”, en palabras de la líder comunitaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué riesgos existen al bañarse en la cascada Pozo Verde, Santa Marta?

Según información contenida en los reportes de Periódico Tu Razón y Hoy Diario del Magdalena, Pozo Verde presenta riesgos como corrientes de retorno y remolinos, que dificultan el nado seguro y la posibilidad de rescate en una emergencia. Estos peligros se ven incrementados si los visitantes ingresan sin autorización, supervisión o medidas preventivas adecuadas, como quedó en evidencia con el fallecimiento de Abraham Gil.

¿Por qué se decidió cerrar el acceso a Pozo Verde tras la muerte de Abraham Gil?

De acuerdo con declaraciones de Adriana Bernal, gestora social y líder comunitaria, el acceso a Pozo Verde fue cerrado informalmente después de este lamentable hecho. La decisión busca evitar nuevas tragedias mientras la comunidad analiza y discute las medidas de seguridad necesarias para regular el baño en este cuerpo de agua y así proteger la vida de los visitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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